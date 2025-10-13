Conmoción en La Plata: un chico de 16 años mató al ex de su mamá a cuchillazos

VIDEO Y FOTOS. La Toretto de La Plata, en Tribunales: "La prueba es tremenda"
VIDEO Y FOTOS. La Toretto de La Plata, en Tribunales: "La prueba es tremenda"
Las fotos del rehén con vínculos en La Plata secuestrado por Hamas y que hoy recuperó la libertad
¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza
El dólar oficial abrió la semana con una fuerte baja de $80 y se vende a $1.370 en el Banco Nación
El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata
El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias
VIDEO. El baile viral de Nancy Pazos que prendió fuego las redes sociales
Sin clases mañana por un paro de los docentes: el impacto en las escuelas de La Plata
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
Otra muerte por el tránsito en la Región: los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos
El regalo para Mamá encontralo en Baobab: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés
Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Adolescente de 14 años asesinada de un tiro en una fiesta clandestina en Bernal
Una reunión que marcó el arraigo y el auge del narcotráfico en la Región
Nico Vázquez rompió el silencio y contó todo sobre su relación con Dai Fernández: "Es la realidad"
Wanda: “Intenté ser discreta con mi enfermedad, pero la pasé muy mal”
Planteo de profesionales químicos tras la explosión en una escuela
Un mecanismo solidario incrementó jubilaciones de los agrimensores
La falta de presión y escasez de agua en Tolosa, una moneda corriente
Milei vuelve a Estados Unidos para mantener otra cumbre con Trump
Colorido desfile en el cierre de la fiesta de los inmigrantes
Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La víctima fatal habría intentado atacar a la mujer, por lo que el chico habría intentado defenderla
Escuchar esta nota
Un violento episodio familiar ocurrido en las últimas horas en La Plata terminó con un hombre muerto a cuchillazos y un adolescente detenido. El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la zona de 517 y 116, cuando un conflicto familiar derivó en un fatal desenlace.
Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Fabián Héctor Celestino Farías, de 42 años, quien fue hallado tendido sobre la cinta asfáltica con una herida punzante en el pecho. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, el hombre fue encontrado sin vida por el personal médico del SAME, que constató el deceso en el lugar.
De acuerdo con el parte oficial, la secuencia se desencadenó cuando la víctima -quien tenía una restricción perimetral vigente hacia su expareja y su grupo familiar- se presentó en el domicilio donde se encontraba su ex, de 35 años, junto a su hijo, de 16.
La mujer relató a las autoridades que el hombre llegó con intenciones de agredirla y que portaba un cuchillo. En medio del forcejeo, su hijo intervino para defenderla y se produjo una pelea en la que el agresor resultó herido de gravedad. Minutos después, el hombre cayó inconsciente en la vía pública. En el lugar del hecho, la policía secuestró dos armas blancas -una cuchilla y un cuchillo tipo Tramontina-. ambos con restos hemáticos.
Por disposición de la Fiscalía del Menor N°1, a cargo de la Dra. Sabrina Cladera, el joven fue aprehendido y se iniciaron las diligencias judiciales correspondientes. Intervino además el Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, que preservó la escena para la realización de las pericias y el levantamiento del cuerpo.
El caso, caratulado como “Homicidio”, conmocionó a los vecinos de la zona, quienes afirmaron que la víctima y su expareja mantenían "una relación conflictiva" y que los episodios de violencia "eran frecuentes".
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte
La investigación continúa bajo la órbita de la justicia platense, que deberá determinar si el accionar del menor fue en legítima defensa o si corresponde una imputación penal más grave.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí