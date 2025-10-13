Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Conmoción en La Plata: un chico de 16 años mató al ex de su mamá a cuchillazos

La víctima fatal habría intentado atacar a la mujer, por lo que el chico habría intentado defenderla

Conmoción en La Plata: un chico de 16 años mató al ex de su mamá a cuchillazos
13 de Octubre de 2025 | 11:33

Un violento episodio familiar ocurrido en las últimas horas en La Plata terminó con un hombre muerto a cuchillazos y un adolescente detenido. El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la zona de 517 y 116, cuando un conflicto familiar derivó en un fatal desenlace.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Fabián Héctor Celestino Farías, de 42 años, quien fue hallado tendido sobre la cinta asfáltica con una herida punzante en el pecho. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, el hombre fue encontrado sin vida por el personal médico del SAME, que constató el deceso en el lugar.

De acuerdo con el parte oficial, la secuencia se desencadenó cuando la víctima -quien tenía una restricción perimetral vigente hacia su expareja y su grupo familiar- se presentó en el domicilio donde se encontraba su ex, de 35 años, junto a su hijo, de 16.

La mujer relató a las autoridades que el hombre llegó con intenciones de agredirla y que portaba un cuchillo. En medio del forcejeo, su hijo intervino para defenderla y se produjo una pelea en la que el agresor resultó herido de gravedad. Minutos después, el hombre cayó inconsciente en la vía pública. En el lugar del hecho, la policía secuestró dos armas blancas -una cuchilla y un cuchillo tipo Tramontina-. ambos con restos hemáticos.

Por disposición de la Fiscalía del Menor N°1, a cargo de la Dra. Sabrina Cladera, el joven fue aprehendido y se iniciaron las diligencias judiciales correspondientes. Intervino además el Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, que preservó la escena para la realización de las pericias y el levantamiento del cuerpo.

El caso, caratulado como “Homicidio”, conmocionó a los vecinos de la zona, quienes afirmaron que la víctima y su expareja mantenían "una relación conflictiva" y que los episodios de violencia "eran frecuentes".

La investigación continúa bajo la órbita de la justicia platense, que deberá determinar si el accionar del menor fue en legítima defensa o si corresponde una imputación penal más grave.

