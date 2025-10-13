Reconocen a Don Miguel Ignomiriello como Personalidad Destacada del Deporte de la Provincia

Conmoción en La Plata: un chico de 16 años mató al ex de su mamá a cuchillazos
Mañana a las 12:30 horas, en el Anexo de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires (7 y 49), se llevará a cabo el acto de distinción al Profesor Miguel Ubaldo Ignomiriello, quien será reconocido como Personalidad Destacada del Deporte de la Provincia de Buenos Aires.
La iniciativa busca rendir homenaje a una figura emblemática del fútbol argentino y platense. El evento contará con la presencia de autoridades provinciales y locales, diputados y senadores bonaerenses, exjugadores, dirigentes de clubes de la región y autoridades municipales, además de familiares y allegados del homenajeado.
Miguel Ubaldo Ignomiriello, nacido en La Plata el 11 de junio de 1927, es considerado uno de los grandes formadores del fútbol argentino. Inició su carrera en Gimnasia y dejó una huella profunda en Estudiantes, donde revolucionó la preparación deportiva con innovaciones en la planificación, el entrenamiento y la formación integral de jugadores. Su recordado equipo juvenil, conocido como “la tercera que mata”, fue cuna de numerosos futbolistas que marcaron la historia del club.
A lo largo de su destacada trayectoria, dirigió a Rosario Central, San Lorenzo de Almagro, la Selección Argentina Juvenil, y también tuvo pasos relevantes por el Club Nacional de Fútbol de Uruguay y la Selección de Ecuador, consolidando una carrera que trascendió fronteras y generaciones.
Ignomiriello fue declarado Ciudadano Ilustre de La Plata en 2008 y Profesional Distinguido de Rosario en 2013. Actualmente, se desempeña como asesor permanente del museo del Club Estudiantes de La Plata, continuando su aporte a la historia del deporte.
El reconocimiento en el Senado bonaerense, impulsado por el senador provincial Pedro Borgini, será un merecido homenaje a su legado, su compromiso con la educación deportiva y su influencia en la formación de futbolistas dentro y fuera del país.
