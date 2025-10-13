El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso

Con la derrota ante Talleres, Gimnasia volvió a complicarse en la tabla del descenso y los hinchas perdieron la paciencia con un equipo que no transmite absolutamente nada, que ha perdido 6 de los últimos 8 partidos con un entrenador que que repite ante cada derrota “estamos firmes y no vamos a aflojar” sin que la evidencia de cada encuentro muestre una mínima recuperación futbolística.

Por eso, si los socios e hinchas le picaron el boleto hace tiempo a la Comisión Directiva que fracasó rotundamente en el fútbol, de un tiempo a esta parte los cuestionamientos comenzaron a abarcar a los jugadores y ahora también al cuerpo técnico, que en las últimas fechas fue pendular en sus decisiones, con muchos cambios de esquema y de nombres. Por eso, al margen del “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, el sábado Orfila también se fue insultado del Juan Carmelo Zerillo.

De todos modos, la presencia de Orfila en el banco ante Estudiantes está asegurada, ya que el DT se siente fuerte para seguir y no está en el ánimo de quienes toman las decisiones un despido del técnico.

El ciclo del uruguayo es malo, sin dudas. Mientras la dirigencia pensó en estos tres años que Gimnasia tenía planteles para realizar mejores campañas, la realidad incontrastable es que siempre peleó por no descender. Y el entrenador no le encuentra la vuelta a un equipo que tiene escasos buenos rendimientos y que no ha potenciado a ningún jugador. La campaña del Clausura marca que el Tripero perdió más de la mitad de los partidos que jugó, ya que tiene 4 triunfos, 1 empate y 7 derrotas, con solo 8 goles a favor y 14 en contra.

Incluso al margen de los números, las carencias del equipo son alarmantes. Sin solidez defensiva, recién con la dupla Max-Yangali (el volante que viene del ascenso no jugó bien ante la T) parece haber encontrado cierta combatividad, no tiene juego y la falta de gol es alarmante. Evidenciada, además, por definiciones displicentes de Hurtado en Junín y Briasco contra los cordobeses. Ahí otro punto: parece que hay jugadores que no entienden lo que está en juego.

Ahí, vuelven los cuestionamientos al armado de un plantel que tiene muchas figuritas repetidas que no completan álbum. Así, el equipo parece un rompecabezas con defectos de fábrica, donde las piezas no coinciden nunca. El único que juega es Merlini, pero para que sea titular tuvo que salir un delantero. Si se le busca un socio, el equipo pierde marca. Si se abre en ataque, defensivamente es un cristal. Y no tiene volantes naturales para hacer las bandas, por eso ni Franco Torres ni Jeremías Merlo (que están para otra cosa) no aparecieron en la foto del tanto de Augusto Schott.

Al mal clima en el Bosque, con los hinchas reclamando contra el portón de avenida 60 y recriminándole la campaña a los propios jugadores, hubo que sumarle las victorias de San Martín de San Juan (1-0 como visitante a San Lorenzo) y Aldosivi (2-0 sobre Huracán en el Minella) que quedaron 6 y 5 puntos abajo, respectivamente, con 12 en juego.

Por eso, los triperos se fueron con las peores sensaciones del Bosque porque la campaña es un tobogán que no encuentra punto final de caída. El clásico del domingo como visitante es un partido de sumo riesgo ante el cual el hincha más fanático sabe que Gimnasia va de punto, mientras que después va al Monumental a enfrentar a River Plate, recibirá a Vélez Sarsfield y cerrará la campaña como visitante ante Platense en Vicente López. Ahí, en esos cuatro partidos, necesita sacar al menos tres puntos que le den aire en la pelea final.

