¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza
¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza
Sin clases mañana por un paro de los docentes: el impacto en las escuelas de La Plata
El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata
El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias
La guerra comercial entre Estados Unidos y China empeora cada día
Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
Otra muerte por el tránsito en la Región: los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos
El regalo para Mamá encontralo en Baobab: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
Wanda: “Intenté ser discreta con mi enfermedad, pero la pasé muy mal”
Una reunión que marcó el arraigo y el auge del narcotráfico en la Región
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Planteo de profesionales químicos tras la explosión en una escuela
Un mecanismo solidario incrementó jubilaciones de los agrimensores
La falta de presión y escasez de agua en Tolosa, una moneda corriente
Milei vuelve a Estados Unidos para mantener otra cumbre con Trump
Colorido desfile en el cierre de la fiesta de los inmigrantes
Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos
La delegación de La Plata partió rumbo a Mar del Plata para disputar la final de los Juegos Bonaerenses
Interna kirchnerista reflota un proyecto contra la ludopatía
Avanzan con la campaña contra el dengue en diversas zonas de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Nicolás Vázquez rompió el silencio y por primera vez se refirió a su vínculo con la actriz Dai Fernández, en donde confirmó que están iniciando una historia, aunque aclaró que aún no hay etiquetas.
“Es algo de hace días”, expresó con sinceridad en Infama (América TV). Y cuando Karina Iavícoli le planteó que nunca lo había escuchado decir abiertamente que no estaba en pareja con Dai, él fue claro: “Porque en realidad, cuando estás empezando algo... no tiene título. No tengo nada que blanquear. Esa es la realidad”.
Sobre su presente personal, Vázquez insistió en que tanto él como Gimena Accardi, su expareja, están en libertad de reconstruir sus vidas como elijan. “Cualquier circunstancia en la que esté Gime o en la que esté yo es válida. No tenemos que dar explicaciones. Ya no somos pareja, estamos solos. Si quiero empezar algo con alguien o simplemente salir a tomar un café, no tengo por qué ponerle un título. No estoy mintiendo, simplemente no hay nada que blanquear”, remarcó.
Cuando Marcela Tauro le preguntó si estaba "conociendo" a Dai, Nico dio más detalles del lazo que los une. “Nos conocemos hace mucho. Somos muy amigos, mejores amigos te diría. En el último tiempo nos apoyamos mucho el uno en el otro. Pasamos de compañeros a eso, a mejores amigos”, dijo.
En una charla honesta y sin filtros, también reflexionó sobre su forma de encarar las relaciones en esta etapa de su vida. “Cuando me vuelva a enamorar, se van a dar cuenta. Me conocen, me van a ver. A mí me gusta vivir la vida. Y aprendí, por todas las cosas que me pasaron, que es un instante. Te cambia en un segundo. Así que hoy quiero vivir. Si tengo ganas de formalizar algo, se va a notar, porque nunca me escondí. Lo que sí aprendí es que quiero cuidar más mi intimidad. En mi relación anterior compartí muchísimo. Soy así, muy extrovertido, pero ahora quiero resguardarme un poco más”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí