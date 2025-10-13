Conmoción en La Plata: un chico de 16 años mató al ex de su mamá a cuchillazos
El gobierno de Axel Kicillof hizo una una jugada de alto impacto en el tablero financiero. Es que posicionó a Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, como una de las herramientas de inversión más atractivas del mercado.
El BaPro decidió ofrecer una explosiva tasa de plazo fijo del 48% anual. Esta medida no solo busca competir con la banca privada, sino que también abre una puerta para que millones de usuarios puedan generar un ingreso extra mensual.
¿Cuánto dinero se necesita inmovilizar para obtener una ganancia significativa? A continuación, te mostramos ejemplos concretos para que puedas calcular el rendimiento de tus ahorros.
Con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 48%, el rendimiento mensual de un plazo fijo a 30 días es del 4%. Con este dato, podemos calcular cuánto capital inicial se necesita para alcanzar diferentes objetivos de ganancia.
Estos son algunos ejemplos:
- Para ganar $500.000 extra por mes necesitás invertir un capital inicial de $12.500.000. Con el 4% de interés mensual, la ganancia bruta será de $500.000.
- Para ganar $1.000.000 extra por mes, la inversión inicial requerida asciende a $25.000.000.
- Para ganar el equivalente a un Salario Mínimo (en octubre de 2025 es de $322.000), es necesario constituir un plazo fijo de $8.050.000.
- Para ganar el equivalente a una Jubilación Mínima (en octubre de 2025, incluyendo el bono, alcanza los $396.304,88) la inversión necesaria es de $9.907.622.
Desde que se lanzó la función de inversión en agosto, la billetera digital bonaerense ha demostrado ser un verdadero éxito: ya se concretaron más de 318 mil plazos fijos por un total de 641 mil millones de pesos.
El dato más revelador es que uno de cada cuatro plazos fijos del Banco Provincia ya se realizan a través de la app. Además, la medida está atrayendo a nuevos ahorristas: un 70% de quienes constituyeron un depósito no tenían un plazo fijo vigente, y más de la mitad de los inversores no cobran sus haberes en el banco, lo que demuestra el alcance de la herramienta en comerciantes, profesionales y usuarios no bancarizados.
El proceso es simple, con un monto mínimo de $1.000 y plazos de 30, 60 o 90 días, disponible incluso para jóvenes desde los 13 años, reforzando el rol de Cuenta DNI como una política pública de inclusión financiera.
