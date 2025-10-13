El dólar oficial abrió la semana con una fuerte baja de $80 y se vende a $1.370 en el Banco Nación

El dólar oficial registraba una fuerte baja a poco de iniciada la jornada al retroceder 80 pesos respecto del cierre del jueves y cotiza a $1.320 para la compra y $1.370 para la venta en el Banco Nación.

La caída en la cotización se da en la primera ronda de operaciones tras el anuncio de Estados Unidos de la compra de pesos y el swap por 20 mil millones de dólares, ya que el viernes fue feriado y no hubo actividad financiera.

Algo similar ocurre con el dólar blue, que retrocede $45 y se ofrece a $1.430 en el mercado informal de la city porteña.

Los dólares financieros también están operando en baja, con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.435 y el dólar Bolsa o MEP a $1.418.

Mientras que el dólar mayorista, que es el que se toma para determinar las bandas de flotación, se aleja del techo y se ubica a $1.350.