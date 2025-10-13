Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía

El dólar oficial abrió la semana con una fuerte baja de $80 y se vende a $1.370 en el Banco Nación

También caen el blue y los financieros, tras la ayuda anunciado por Estados Unidos

El dólar oficial abrió la semana con una fuerte baja de $80 y se vende a $1.370 en el Banco Nación
13 de Octubre de 2025 | 11:12

Escuchar esta nota

El dólar oficial registraba una fuerte baja a poco de iniciada la jornada al retroceder 80 pesos respecto del cierre del jueves y cotiza a $1.320 para la compra y $1.370 para la venta en el Banco Nación.

La caída en la cotización se da en la primera ronda de operaciones tras el anuncio de Estados Unidos de la compra de pesos y el swap por 20 mil millones de dólares, ya que el viernes fue feriado y no hubo actividad financiera.

Algo similar ocurre con el dólar blue, que retrocede $45 y se ofrece a $1.430 en el mercado informal de la city porteña.

Los dólares financieros también están operando en baja, con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.435 y el dólar Bolsa o MEP a $1.418.

Mientras que el dólar mayorista, que es el que se toma para determinar las bandas de flotación, se aleja del techo y se ubica a $1.350.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Sin clases mañana por un paro de los docentes: el impacto en las escuelas de La Plata

El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias

El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso

Otro revés para LLA: por la reimpresión de las boletas

¿Por qué Eduardo Domínguez se fue enojado con la prensa?

¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza
Últimas noticias de Política y Economía

El 76% de mujeres y disidencias del Gran Rosario y Santa Fe afirma estar peor que en 2024

Senasa flexibiliza la campaña contra la aftosa por las inundaciones

Milei vuelve a Estados Unidos para mantener otra cumbre con Trump

Otro revés para LLA: por la reimpresión de las boletas
Deportes
El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
El peor momento de River: cuarta derrota
Lanús se llevó un premio demasiado grande
Instituto volvió a ganar de local y se prende
Policiales
VIDEO Y FOTOS. La Toretto de La Plata, en Tribunales: "La prueba es tremenda"
VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos
Otra muerte por el tránsito en la Región: los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos
Espectáculos
VIDEO. El baile viral de Nancy Pazos que prendió fuego las redes sociales
Nico Vázquez rompió el silencio y contó todo sobre su relación con Dai Fernández: "Es la realidad"
“El teléfono negro 2”: ¿La mejor película de terror del año?
Wanda: “Intenté ser discreta con mi enfermedad, pero la pasé muy mal”
“Animal”: un veterinario rural en el mundo de los “perrhijos”
Información General
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Volvieron las colas para cruzar a Chile durante el fin de semana largo
Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla