Wanda: “Intenté ser discreta con mi enfermedad, pero la pasé muy mal”

“MasterChef Celebrity” vuelve esta noche, desde las 22 por Telefé, a la pantalla y con ello regresa Wanda Nara como conductora. Pero en la antesala del estreno, la empresaria y figura del espectáculo sorprendió con una entrevista profundamente emotiva, en la que compartió detalles del momento más duro de su vida: el diagnóstico de leucemia que atravesó en silencio.
Sentada frente al conductor Dante Gebel en el estreno de la segunda temporada de “La divina noche” por El Trece, Wanda rompió el molde habitual de la promoción televisiva para abrir su intimidad con valentía. “Me dolió mucho lo de mi enfermedad, que no llegué a contárselo (a sus hijos). Siempre les cuento todo para que no se enteren primero por la tele. Intenté ser discreta, pero la pasé muy mal”, relató con la voz entrecortada, haciendo referencia al shock que generó la noticia cuando trascendió públicamente en 2023, incluso antes de que pudiera hablarlo con sus hijos.
El momento fue tan delicado que incluso las personas encargadas de su atención médica evitaban ser claras con el diagnóstico. “Entraban las enfermeras, me miraban y se ponían a llorar. Me decían: ‘Me gustaría tener a cualquier persona adelante antes que a vos’. Yo no entendía qué tenía”, recordó. Fue entonces cuando su ex marido, Maxi López, se convirtió inesperadamente en un sostén.
“Creo que ahí mi relación con Maxi se arregló”, confesó. “Yo tenía muchas cosas que quería entender, por qué la distancia y todo eso… Pero cuando se acercó en un momento tan difícil para mí, dije: ‘Bueno, realmente está priorizando’. Él viajó automáticamente cuando se enteró”. Según contó Wanda, fue él quien le envió un médico al hospital. “Lo llamaba y no me atendía, y cuando prendo la tele lo veo llegando a Ezeiza. Dije: ‘Me muero mañana y viene a buscar a los chicos’. Nadie me lo confirmaba, nadie me lo quería decir”.
La leucemia, según explicó, hoy está controlada, pero fue un proceso devastador física y emocionalmente. “Es una enfermedad que no suele darse en personas de mi edad. Yo soy súper sana. Y en este ambiente es difícil, porque te rodeás de drogas o pastillas. Jamás consumí. Y te preguntás: ‘¿Por qué a mí, si soy sana, si me alimento bien?’”, expresó.
La experiencia no solo la marcó a nivel de salud, sino que la llevó a un cambio profundo en su forma de vivir. “Empecé a viajar sin parar, a hacer lo que a mí y a los chicos nos hace felices. Nos puede pasar a cualquiera, y te recuerda las prioridades exactas de la vida”, reflexionó.
El vínculo con sus hijos fue uno de los ejes más sensibles del relato. “Pedía mucho (a Dios) por los chicos. Cuando sos mamá, es lo único que te importa”, dijo con lágrimas en los ojos al responder si rezaba durante los momentos más oscuros de la enfermedad. Y aunque intentó mantenerlos al margen, la angustia se filtró: “No les podía decir. Los más grandes se encerraron en el baño y no querían salir”.
