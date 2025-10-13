Doble femicidio en Córdoba: encontraron la billetera del chofer en la habitación del presunto asesino

La búsqueda de Martín Sebastián Palacios, el remisero de 49 años que está desaparecido y fue quien trasladó a Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y secuestro en Córdoba, continúa este lunes con la idea de saber qué pasó con el chofer desde el pasado 7 de octubre cuando ocurrió la última conexión. En las últimas horas se encontró la billetera del chofer en la habitación que alquilaba Laurta en Entre Ríos.

Las autoridades provinciales informaron que este domingo se llevaron a cabo rastrillajes en la trayectoria del recorrido que hizo el auto Toyota Corolla, aunque se cree que en un momento ya no lo conducía Palacios, si no que era Laurta.

Las cámaras de seguridad captaron que el vehículo en cuestión realizó este recorrido: Ruta Provincial N° 22, autovía Nacional14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N° 18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.

La familia de Palacios radicó la denuncia por falta de paradero el martes 7 de octubre después de que el propio remisero haya informado que se iba a Entre Ríos para efectuar un viaje como chofer privado. Desde aquel día nadie supo más de él y la última persona que lo vio con vida fue Laurta, aunque en principio nada recaía sobre el acusado.

Todo cambió cuando se dio a conocer el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en la provincia de Córdoba y también el secuestro del niño P. De manera inmediata se generó un Alerta Sofía y tanto el menor como Laurta fueron hallados en Gualeguaychú cuando el adulto intentaba llevárselo a Uruguay.

Ahora, tras atar cabos de que Laurta contrató hace semanas a Palacios para un viaje privado, se incrementaron los rastrillajes en la zona de General Campos, lugar donde una antena captó la última señal del celular del remisero.