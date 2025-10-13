Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales |Siguen buscando a Martín Palacios

Doble femicidio en Córdoba: encontraron la billetera del chofer en la habitación del presunto asesino

Doble femicidio en Córdoba: encontraron la billetera del chofer en la habitación del presunto asesino
13 de Octubre de 2025 | 12:52

Escuchar esta nota

La búsqueda de Martín Sebastián Palacios, el remisero de 49 años que está desaparecido y fue quien trasladó a Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y secuestro en Córdoba, continúa este lunes con la idea de saber qué pasó con el chofer desde el pasado 7 de octubre cuando ocurrió la última conexión. En las últimas horas se encontró la billetera del chofer en la habitación que alquilaba Laurta en Entre Ríos.

Las autoridades provinciales informaron que este domingo se llevaron a cabo rastrillajes en la trayectoria del recorrido que hizo el auto Toyota Corolla, aunque se cree que en un momento ya no lo conducía Palacios, si no que era Laurta.

Las cámaras de seguridad captaron que el vehículo en cuestión realizó este recorrido: Ruta Provincial N° 22, autovía Nacional14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N° 18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.

La familia de Palacios radicó la denuncia por falta de paradero el martes 7 de octubre después de que el propio remisero haya informado que se iba a Entre Ríos para efectuar un viaje como chofer privado. Desde aquel día nadie supo más de él y la última persona que lo vio con vida fue Laurta, aunque en principio nada recaía sobre el acusado.

Todo cambió cuando se dio a conocer el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en la provincia de Córdoba y también el secuestro del niño P. De manera inmediata se generó un Alerta Sofía y tanto el menor como Laurta fueron hallados en Gualeguaychú cuando el adulto intentaba llevárselo a Uruguay.

Ahora, tras atar cabos de que Laurta contrató hace semanas a Palacios para un viaje privado, se incrementaron los rastrillajes en la zona de General Campos, lugar donde una antena captó la última señal del celular del remisero.

LE PUEDE INTERESAR

Conmoción en La Plata: un chico de 16 años mató al ex de su mamá a cuchillazos

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO Y FOTOS. La Toretto de La Plata, en Tribunales: "La prueba es tremenda"
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata

Sin clases mañana por un paro de los docentes: el impacto en las escuelas de La Plata

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias

El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso

Otro revés para LLA: por la reimpresión de las boletas

¿Por qué Eduardo Domínguez se fue enojado con la prensa?

Las fotos del rehén con vínculos en La Plata secuestrado por Hamas y que hoy recuperó la libertad
Últimas noticias de Policiales

Conmoción en La Plata: un chico de 16 años mató al ex de su mamá a cuchillazos

VIDEO Y FOTOS. La Toretto de La Plata, en Tribunales: "La prueba es tremenda"

VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte

El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Información General
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Volvieron las colas para cruzar a Chile durante el fin de semana largo
Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner
Deportes
Reconocen a Don Miguel Ignomiriello como Personalidad Destacada del Deporte de la Provincia
El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
El peor momento de River: cuarta derrota
Lanús se llevó un premio demasiado grande
La Ciudad
13/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Principio de paz entre Israel - Palestina, se viene el clásico platense y Día del Psicólogo
Entrega de equipamiento y puesta en valor de una escuela de Olmos
Día del psicólogo y psicóloga: de profesión castigada a una de las más elegidas en La Plata
Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata
Espectáculos
VIDEO. El baile viral de Nancy Pazos que prendió fuego las redes sociales
Nico Vázquez rompió el silencio y contó todo sobre su relación con Dai Fernández: "Es la realidad"
“El teléfono negro 2”: ¿La mejor película de terror del año?
Wanda: “Intenté ser discreta con mi enfermedad, pero la pasé muy mal”
“Animal”: un veterinario rural en el mundo de los “perrhijos”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla