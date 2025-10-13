Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

VIDEO. El baile viral de Nancy Pazos que prendió fuego las redes sociales

VIDEO. El baile viral de Nancy Pazos que prendió fuego las redes sociales
13 de Octubre de 2025 | 08:38

Escuchar esta nota

Nancy Pazos volvió a dar que hablar ya que en las últimas horas, un video suyo bailando en una fiesta temática se volvió viral y encendió las redes sociales con comentarios de todo tipo.

La periodista participó de Pop Hereje, un evento cada vez más popular entre los fanáticos del pop en todas sus versiones. Allí, Nancy se subió al escenario vestida con un body verde brillante, tacos altos y una corona, y se animó a bailar con desparpajo y total libertad.

Las imágenes, compartidas por los asistentes y replicadas por la cuenta de El Ejército de LAM, no tardaron en convertirse en tendencia. Las reacciones oscilaron entre el humor, la crítica y el apoyo incondicional.

“NAN SIN PASOS”, “La cucaracha cuando le tiras raid”, “Es el cierre de campaña de Kicillof???”, fueron algunos de los comentarios con tono sarcástico. Otros, en cambio, salieron a bancarla: “Que genial!!, reí, bailá,cantá, disfrutá...ESTAMOS VIVOS!! y a eso vinimos”.

Este es el video viral:

