VIDEO. El baile viral de Nancy Pazos que prendió fuego las redes sociales

¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza
Escuchar esta nota
Nancy Pazos volvió a dar que hablar ya que en las últimas horas, un video suyo bailando en una fiesta temática se volvió viral y encendió las redes sociales con comentarios de todo tipo.
La periodista participó de Pop Hereje, un evento cada vez más popular entre los fanáticos del pop en todas sus versiones. Allí, Nancy se subió al escenario vestida con un body verde brillante, tacos altos y una corona, y se animó a bailar con desparpajo y total libertad.
Las imágenes, compartidas por los asistentes y replicadas por la cuenta de El Ejército de LAM, no tardaron en convertirse en tendencia. Las reacciones oscilaron entre el humor, la crítica y el apoyo incondicional.
“NAN SIN PASOS”, “La cucaracha cuando le tiras raid”, “Es el cierre de campaña de Kicillof???”, fueron algunos de los comentarios con tono sarcástico. Otros, en cambio, salieron a bancarla: “Que genial!!, reí, bailá,cantá, disfrutá...ESTAMOS VIVOS!! y a eso vinimos”.
Este es el video viral:
Nancy Pazos salió a bailar. #LAM @elejercitodelam pic.twitter.com/soHVxO4MTo— A N G E L (@AngeldebritoOk) October 12, 2025
