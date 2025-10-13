Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM

Continúa la ronda del Cartonazo que, tras quedar vacante, el monto del premio trepó y quedó en $3.000.000. La novedad es que también el juego que siguen miles de platenses premia a quienes completen la línea.

Además, quienes ganen el Cartonazo (al completar los 15 números que se publican en este diario entre el viernes y el martes) y presenten cinco cupones distintos publicados los días domingo, recibirán un premio extra: un auto 0 km (Renault Kwid) o la suma de 20 millones de pesos.

Cada semana habrá también premios por línea de $300.000, que se sumarán a la chance de llevarse millones de pesos. Además, participar es gratis. Alcanza con pedir el cartón que sale gratis con el diario de todos los jueves y juntar los cupones dominicales para tener más posibilidades de ganar.

LOS NÚMEROS DE ESTE LUNES 13 DE OCTUBRE DEL 2025:

CÓMO JUGAR Y GANAR

Para ganar al Cartonazo de EL DIA se necesita sumar los 15 aciertos. Todos los jueves se entregan los cartones y desde el viernes se publican los números que los lectores tienen que cotejar con sus tarjetas.

Los números que se publican van del 00 al 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una. Además de publicarse en la edición impresa de EL DIA se pueden consultar en eldia.com y se difunden el mismo día de su publicación por la radio La 99.1 de La Plata. Si hay más de un ganador, el pozo se divide en partes iguales.

EL AUTO O $20.000.000

El ganador, si se presenta con el cartón con los quince aciertos y cinco cupones distintos que se publican los domingos en el diario EL DIA, además del premio semanal, podrá elegir entre un auto cero kilómetro o $20.000.000.

En caso de haber más de un ganador y que todos presenten el cartón con los quince aciertos más los cinco cupones que se entrega cada domingo, el premio será de $20.000.000 y se repartirá en partes iguales entre los ganadores de esa semana. El auto es un Renault modelo Kwid Zen 1.0 L. Incluye gastos de patentamiento pero no el flete, ni seguros ni impuestos.

Los cupones que se publican los domingos en EL DIA están numerados, no se tienen que llevar a ninguna parte. Hay que guardarlos (hasta tener 5) para presentarlos en caso de ganar el premio con los quince aciertos necesarios para el juego tradicional. A tener en cuenta: la publicación de los cupones dominicales continúa en curso.

PREMIO DE LÍNEA

En tanto, ya se implementa el premio de línea de $300.000 a dividir entre todas las líneas ganadoras de la semana. Si hay más de un ganador, ese pozo se reparte en partes iguales.

El premio de línea no es acumulable si queda vacante.