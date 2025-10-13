Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM

Super Cartonazo: pozo de $3.000.000, premio por línea y la chance de un auto 0KM
13 de Octubre de 2025 | 07:29

Escuchar esta nota

Continúa la ronda del Cartonazo que, tras quedar vacante, el monto del premio trepó y quedó en $3.000.000. La novedad es que también el juego que siguen miles de platenses premia a quienes completen la línea.  

Además, quienes ganen el Cartonazo (al completar los 15 números que se publican en este diario entre el viernes y el martes) y presenten cinco cupones distintos publicados los días domingo, recibirán un premio extra: un auto 0 km (Renault Kwid) o la suma de 20 millones de pesos.

Cada semana habrá también premios por línea de $300.000, que se sumarán a la chance de llevarse millones de pesos. Además, participar es gratis. Alcanza con pedir el cartón que sale gratis con el diario de todos los jueves y juntar los cupones dominicales para tener más posibilidades de ganar.

LOS NÚMEROS DE ESTE LUNES 13 DE OCTUBRE DEL 2025:

CÓMO JUGAR Y GANAR

Para ganar al Cartonazo de EL DIA se necesita sumar los 15 aciertos. Todos los jueves se entregan los cartones y desde el viernes se publican los números que los lectores tienen que cotejar con sus tarjetas.

Los números que se publican van del 00 al 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una. Además de publicarse en la edición impresa de EL DIA se pueden consultar en eldia.com y se difunden el mismo día de su publicación por la radio La 99.1 de La Plata. Si hay más de un ganador, el pozo se divide en partes iguales.

LE PUEDE INTERESAR

El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Sin clases mañana por un paro de los docentes: el impacto en las escuelas de La Plata

EL AUTO O $20.000.000

El ganador, si se presenta con el cartón con los quince aciertos y cinco cupones distintos que se publican los domingos en el diario EL DIA, además del premio semanal, podrá elegir entre un auto cero kilómetro o $20.000.000.

En caso de haber más de un ganador y que todos presenten el cartón con los quince aciertos más los cinco cupones que se entrega cada domingo, el premio será de $20.000.000 y se repartirá en partes iguales entre los ganadores de esa semana. El auto es un Renault modelo Kwid Zen 1.0 L. Incluye gastos de patentamiento pero no el flete, ni seguros ni impuestos.

Los cupones que se publican los domingos en EL DIA están numerados, no se tienen que llevar a ninguna parte. Hay que guardarlos (hasta tener 5) para presentarlos en caso de ganar el premio con los quince aciertos necesarios para el juego tradicional. A tener en cuenta: la publicación de los cupones dominicales continúa en curso.

PREMIO DE LÍNEA

En tanto, ya se implementa el premio de línea de $300.000 a dividir entre todas las líneas ganadoras de la semana. Si hay más de un ganador, ese pozo se reparte en partes iguales.

El premio de línea no es acumulable si queda vacante.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Sin clases mañana por un paro de los docentes: el impacto en las escuelas de La Plata

El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso

El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias

Otro revés para LLA: por la reimpresión de las boletas

¿Por qué Eduardo Domínguez se fue enojado con la prensa?

¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza
Últimas noticias de La Ciudad

El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata

Sin clases mañana por un paro de los docentes: el impacto en las escuelas de La Plata

Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad

Colorido desfile en el cierre de la fiesta de los inmigrantes
Espectáculos
“El teléfono negro 2”: ¿La mejor película de terror del año?
Wanda: “Intenté ser discreta con mi enfermedad, pero la pasé muy mal”
“Animal”: un veterinario rural en el mundo de los “perrhijos”
La Mona Jiménez trae su baile al Estadio Unico
Por “problemas de salud”, Palito Ortega suspendió un show y hay preocupación
Policiales
VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos
Otra muerte por el tránsito en la Región: los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos
Ariel García Furfaro apeló su procesamiento por el fentanilo
Información General
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Volvieron las colas para cruzar a Chile durante el fin de semana largo
Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner
Deportes
El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
El peor momento de River: cuarta derrota
Lanús se llevó un premio demasiado grande
Instituto volvió a ganar de local y se prende

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla