La Ciudad |La Historia del grupo y los beneficios de esta actividad física

Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad

El grupo de vecinas de la Ciudad encontró en el deporte una herramienta de recuperación y apoyo, tras el cáncer de mama. Al mismo tiempo, buscan concientizar sobre la enfermedad

Todos los miércoles y sábados las “dragonas” se juntan a remar. deporte y prevención de salud en cada remo/ dragones rosas

Camila Moreno

Camila Moreno
cmoreno@eldia.com

13 de Octubre de 2025 | 02:02
Como cada año, octubre se tiñe de rosa para promover la concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama. En la Región, las protagonistas de muchas de las actividades vinculadas a esta causa son las integrantes de Dragones Rosas, la primera asociación argentina de mujeres sobrevivientes que practican remo, una disciplina que combina deporte, salud y acompañamiento.

El grupo nació en 2013, inspirado por la experiencia de Adriana Bártoli, una platense radicada en Vancouver (Canadá) que participó del primer equipo de remo para mujeres operadas de cáncer de mama en el mundo, creado por el doctor Donald McKensey en 1996. “Durante años se creyó que no debíamos mover el brazo, pero él comprobó que remar luego de la cirugía no solo era posible sino beneficioso. El movimiento sincrónico y repetitivo de la palada ayuda a prevenir el linfedema posterior a la mastectomía”, explicó a EL DIA Cristina Ferrari, presidenta de la asociación.

El linfedema es una inflamación del brazo que puede aparecer tras la extracción de ganglios o tras la mastectomía. Entre el primer grupo de pacientes canadienses que comenzó a remar, quienes ya tenían linfedema lograron reducirlo e incluso eliminarlo, y quienes no lo presentaban nunca llegaron a desarrollarlo.

Así, a partir de estos casos, vecinas de la Ciudad comenzaron a evaluar la alternativa de juntarse a remar. Primero lo hicieron en kayaks, hasta que obtuvieron un bote dragón, un tipo de embarcación de 12,40 metros al que pueden subirse 22 personas: 20 remeras, una tamborillera que marca el ritmo y el timonel que guía el rumbo.

“Nos apoyamos unas a otras”

“El hecho de juntarnos en este grupo hace que generemos resiliencia respecto de la enfermedad, nos apoyamos unas a otras. Nosotras siempre decimos que el remo nos cura físicamente, pero también psicológicamente”, indicó la presidenta de la asociación que hoy en día tiene 32 miembros.

Aprender a remar y trabajar en equipo

“Recuerdo que cuando fui por primera vez hablé con la presidenta de aquel momento y le dije: ‘Yo jamás remé, no tengo la menor idea’. Y ella me respondió: ‘Vas a ver que cuando te subas al bote dragón, nunca más te vas a bajar’. Y así fue”, relató Ferrari.

Como ella, todas aquellas personas que se encuentren con ganas de sumarse no deben tener miedo a la falta de experiencia. “Cuando llegan nuevas participantes tenemos una práctica con las coach del grupo durante cuatro clases en tierra, donde enseñamos la técnica para poder remar. Después, al subirse al bote, se van corrigiendo posturas y detalles para que todo salga bien”, detalló y añadió: “Todo se puede aprender, y no tiene nada que ver con la experiencia deportiva ni con la edad: tenemos chicas muy jóvenes y otras un poco más grandes”.

Concientización en cada palada

Dos veces a la semana estas mujeres se adentran en el río por la costa de Berisso para remar en conjunto y fortalecer su proceso de recuperación. Pero su misión va más allá del deporte: buscan concientizar a toda la comunidad sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

Las “Dragones Rosas” son un claro ejemplo de que, aunque el diagnóstico inicial pueda paralizar, si la enfermedad se detecta a tiempo, es posible salir adelante. “El golpe inicial es tremendo. Yo lo pasé. Cuando recibís la noticia, es como que no lo podés creer —reconoció Cristina Ferrari—. Pero después, al menos en mi caso, se despierta un sentimiento de que hay que seguir adelante, ponerle energía y confiar en que todo se puede superar”.

En ese sentido subrayó que “la enfermedad detectada a tiempo tiene un 95% de posibilidad de cura”. Por eso, desde la asociación insisten en la importancia del autoexamen mensual y los estudios anuales, como la ecografía mamaria y la mamografía. Claro que todo depende del tipo de tumor y del estadio en que se encuentre, pero las estadísticas muestran que, si se “detecta a tiempo los tratamientos médicos puedan ser más efectivos. Por eso nosotras insistimos de manera permanente en que no se dejen estar, que no dejen pasar el tiempo. Porque es lo más importante”, sostuvo Cristina y llevó esperanzas para quienes estén pasando por una situación similar: “Nosotros somos un poco el ejemplo este de que las cosas detectadas a tiempo hacen que uno pueda seguir adelante”.

De la práctica a la competencia

El grupo también participa anualmente en encuentros y competencias con otros equipos de remo. “El año pasado estuvimos en Bariloche y este año será en Olavarría”, contó Ferrari. Competencia para la que se preparan exhaustivamente durante los últimos meses del año.

Actualmente en Argentina existen 27 equipos similares, y en el mundo aproximadamente 370 grupos practican esta actividad. “Nosotras fuimos el primer grupo en el país”, destacó la presidenta de la asociación que inspiró el nacimiento de tantos otros grupos.

Dragones Rosas abre sus puertas a nuevas integrantes tres veces al año —marzo, junio y septiembre—, siempre con la condición de haber terminado el tratamiento médico y contar con un certificado que lo habilite. “Más allá del remo, queremos transmitir un mensaje de concientización y remarcar la necesidad del autoexamen, de tocar de palpar de conocerse y para así darse cuenta cuando algo anda mal”, concluyó.

 

Multimedia

En sus redes @dragonesrosaslp comparten sus actividades. este mes hay una intensa agenda/ dragones rosas

