Especulaciones y urgencias clásicas

Bienvenidos a la semana del clásico platense, la segunda y (posiblemente) última de este 2025. Desde la madrugada del domingo empezó a palpitarse un duelo que no tiene los condimentos de otros años pero del que ningún futbolero de la Región podrá pasar por alto. Estudiantes-Gimnasia, el próximo domingo a las 15 horas pondrá nuevamente en juego algo más que tres puntos.

Ninguno de los dos está en los primeros puestos. Ninguno brilla ni está en su mejor momento del año. Ninguno es la sensación ni está contra las cuerdas. Pero ninguno de los dos, es cierto, se puede permitir tropezar en este partido que aunque no se vea a simple vista tiene mucho, muchísimo, en juego.

Estudiantes es favorito y está más obligado a ganar porque es local y tiene mejores nombres pese a tener un tendal de lesionados y haber perdido infinitamente el poderío que tuvo en otros momentos. Una motivación extra o una presión, cada cual lo tomará como pueda. Al menos este plantel demostró que los partidos importantes, en este año, los jugó con seriedad y estuvo a la altura.

Eduardo Domínguez no llega cuestionado a la par de su colega Alejandro Orfila, pero su ciclo está con el desgaste lógico de dos años y medio. No parece ser el camino elegido por las partes su continuidad pero no por eso tiene menos exigencia. Si no va a continuar sabe que a todo lo dorado que consiguió agregarle otro triunfo clásico, meterse en los octavos de final y dejar al equipo en una copa internacional sería la mejor receta.

La victoria es el resultado que necesita para alimentar las dos tablas: en la zona A quedaría bien perfilado para meterse en octavos de final y en la Anual podría recuperar lo que perdió en los últimos partidos. El empate, en la previa, tiene sabor a poco y no le aportaría nada más que mantener la racha como local ante el Lobo. La derrota podría retumbar fuerte puertas adentro y afuera: el ciclo llegaría muy herido al final del contrato.

El equipo no tendrá modificaciones resonantes. De los lesionados ninguno llega para jugar y salvo que pierda a algún soldado en la semana 9 o 10 de los que jugaron en Córdoba van a repetir. Tal vez Gabriel Neves tenga una chance en la mitad de cancha y Edwuin Cetré en un extremo... Pero no va a diferir demasiado el esquema y los nombres.

La campaña de Gimnasia es mala, tan mala como la del semestre pasado. Por eso la bronca de los hinchas que están cansados de estar tan relegados y de mirar otros resultados para no caer en zonas calientes de la tabla Anual que en su propio rendimiento, que de paso es importante decir que no convence a casi nadie. De todos modos es tan parejo (por no decir mediocre) el torneo argentino que el equipo está a un partido de meterse en el lote de los equipos que jugarán los playoffs. Un triunfo en el clásico le daría ese impulso como para hacerlo.

Estudiantes debe ganar para acercarse a una Copa; el Lobo para salir del fondo

Ahora bien: ¿qué tiene que mejorar el Lobo para ganar el clásico? A simple vista muchas cosas pero por sobre todas su actitud. Tiene que volver a ser un equipo combativo, tiene que manejar más la pelota en el mediocampo y no cometer distracciones a la hora de la marca. ¿Podrá hacerlo en una semana? La respuesta estará el domingo pero se vislumbran cambios en esa mencionada zona del campo. El equipo podría tener algún cambio en la defensa con el regreso de Giampaoli y una posible línea de cinco. ¿Y el Pata Castro?

El triunfo está claro que le puede dar el envión que necesita para animarse a más. Un empate no está mal en la previa teniendo en cuenta su flojísimo presente. Y una derrota sería el detonante para que se terminen ciclos, además de hacer todavía más insoportable la estadía de la Comisión Directiva en el Club, ya sabiendo que en un mes y medio no estará más.

La semana clásica ya empezo a jugarse y las especulaciones y urgencias jugarán su cartas.