Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |¿Vuelve el uno a uno?

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

Antonio Aracre

13 de Octubre de 2025 | 01:48
Edición impresa

En medio del respaldo financiero de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei, algunas voces agitan el fantasma de la convertibilidad sobre la economía argentina. Tal es el caso del economista Antonio Aracre, exasesor del entonces presidente, Alberto Fernández, y ahora afín al ideario libertario, quien en una entrevista televisiva aseguró que el Gobierno prepara un “nuevo plan de convertibilidad” que sería revelado tras la cumbre de mañana con Donald Trump.

Implementada el 1 de abril de 1991 durante el gobierno de Carlos Menem y bajo la batuta de su ministro de Economía, Domingo Cavallo, la Ley de Convertibilidad (N° 23.928) estableció por ley una paridad cambiaria fija: un peso equivalía a un dólar.

El mecanismo era simple, pero rígido: el Banco Central solo podía emitir pesos si tenía el respaldo equivalente en reservas internacionales (oro o divisas). Esto transformó a la autoridad monetaria en una virtual “caja de conversión”, donde cualquiera podía cambiar sus pesos por dólares a esa paridad, sin restricciones.

El plan fue efectivo para su objetivo principal: frenó en seco la hiperinflación que había devastado la economía. Esto trajo una estabilidad inédita, desató un boom de consumo de bienes importados y generó una sensación de prosperidad que le permitió a Menem ser reelecto en 1995.

Sin embargo, el costo de esa estabilidad fue altísimo. Con un dólar “barato” y una apertura comercial total, la industria nacional no pudo competir. Cientos de fábricas cerraron y el desempleo se disparó de un 8% a un pico histórico de 18,4% en 1995.

Además, como el Estado no podía “maquillar” sus cuentas con emisión, financió su déficit con privatizaciones y un endeudamiento externo feroz. La deuda pública pasó de U$S61.000 millones en 1991 a más de 140.000 millones en 2001.

LE PUEDE INTERESAR

Interna kirchnerista reflota un proyecto contra la ludopatía

LE PUEDE INTERESAR

Un polémico video oficial sobre el 12 de Octubre

Otra de las sombras del plan fue la pérdida de competitividad. Cuando los países vecinos, como Brasil, devaluaron sus monedas, Argentina se convirtió en un país carísimo en dólares, lo que liquidó a las exportaciones.

La combinación de estos factores llevó a la recesión desde 1998 y al colapso final en la crisis de 2001, con el “corralito”, la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y una secuela de pobreza y conflictividad social que marcó a toda una generación.

Según Aracre, el nuevo plan de Milei sería una consecuencia directa del reciente salvataje financiero de Washington, que incluye un swap de U$S20.000 millones, el cual serviría como garantía para los pagos de la deuda en los próximos dos años, mientras que Estados Unidos se comprometería a intervenir en el mercado para mantener el tipo de cambio a raya.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Sin clases mañana por un paro de los docentes

Otro revés para LLA: por la reimpresión de las boletas

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso

Eduardo Domínguez se fue enojado y lo hizo saber a la prensa

El peor momento de River: cuarta derrota

Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad

Las condiciones de EE UU para un salvataje inusual
Últimas noticias de Política y Economía

Milei vuelve a Estados Unidos para mantener otra cumbre con Trump

Otro revés para LLA: por la reimpresión de las boletas

El sueño de otra democracia

Las condiciones de EE UU para un salvataje inusual
Espectáculos
“El teléfono negro 2”: ¿La mejor película de terror del año?
Wanda: “Intenté ser discreta con mi enfermedad, pero la pasé muy mal”
“Animal”: un veterinario rural en el mundo de los “perrhijos”
La Mona Jiménez trae su baile al Estadio Unico
Por “problemas de salud”, Palito Ortega suspendió un show y hay preocupación
Información General
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Volvieron las colas para cruzar a Chile durante el fin de semana largo
Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Policiales
VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos
Los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos
Ariel García Furfaro apeló su procesamiento por el fentanilo
Deportes
Especulaciones y urgencias clásicas
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
El peor momento de River: cuarta derrota
Lanús se llevó un premio demasiado grande
Instituto volvió a ganar de local y se prende

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla