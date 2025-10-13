Milei vuelve a Estados Unidos para mantener otra cumbre con Trump
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
Colorido desfile en el cierre de la fiesta de los inmigrantes
“El teléfono negro 2”: ¿La mejor película de terror del año?
El regalo para Mamá encontralo en Baobab: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Una reunión que marcó el arraigo y el auge del narcotráfico en la Región
Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad
Interna kirchnerista reflota un proyecto contra la ludopatía
Un mecanismo solidario incrementó jubilaciones de los agrimensores
La falta de presión y escasez de agua en Tolosa, una moneda corriente
Planteo de profesionales químicos tras la explosión en una escuela
Avanzan con la campaña contra el dengue en diversas zonas de la Ciudad
VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos
Ariel García Furfaro apeló su procesamiento por el fentanilo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Consejo Profesional de la Agrimensura de la provincia de Buenos Aires (CPA) informó que las jubilaciones de los agrimensores bonaerenses registraron un incremento del 144 por ciento entre enero y septiembre de este año, gracias al funcionamiento de la Cuenta Solidaria Previsional, una herramienta colectiva creada a comienzos de 2025 por decisión de una Asamblea Extraordinaria del organismo.
Según el tercer informe trimestral elaborado por el CPA, los montos percibidos por cada profesional jubilado de la CAAITBA alcanzaron $1.308.614 en julio, $1.157.298 en agosto y $1.441.412 en septiembre.
“Estos valores consolidan una tendencia de crecimiento sostenido desde su implementación, cuando en enero los beneficiarios percibían $588.653”, se informó desde la entidad.
Desde el Consejo destacaron que este avance “refleja no solo la estabilidad del fondo sino también el compromiso de toda la matrícula”, ya que el mecanismo se financia con el aporte solidario del 3% de cada trabajo realizado por los profesionales activos.
En un contexto en el que la inflación acumulada entre enero y agosto fue cercana al 20%, el incremento en los haberes jubilatorios demuestra la fortaleza del sistema solidario y su capacidad de acompañar a quienes dedicaron su vida a la Agrimensura.
“Cada mes logramos transformar la voluntad común en un beneficio concreto y perdurable”, se explicó.
LE PUEDE INTERESAR
La falta de presión y escasez de agua en Tolosa, una moneda corriente
LE PUEDE INTERESAR
Se agiganta el enojo vecinal por los ruidos molestos
El CPA también indicó que “se mantiene el compromiso de seguir fortaleciendo la Cuenta Solidaria Previsional, convencido de que este camino “s el paso firme hacia el mayor objetivo institucional: la creación de la Caja Propia”.
Tal como publicó este diario, la problemática de las cajas profesionales es cada vez más acuciante y crecen los reclamos entre distintos profesionales. En diversos casos las Cajas tuvieron que aplicar pagos de bonos extras para compensar los montos de las jubilaciones y pensiones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí