Un mecanismo solidario incrementó jubilaciones de los agrimensores

el mecanismo se aprobó en una asamblea extraordinaria / cpa

El Consejo Profesional de la Agrimensura de la provincia de Buenos Aires (CPA) informó que las jubilaciones de los agrimensores bonaerenses registraron un incremento del 144 por ciento entre enero y septiembre de este año, gracias al funcionamiento de la Cuenta Solidaria Previsional, una herramienta colectiva creada a comienzos de 2025 por decisión de una Asamblea Extraordinaria del organismo.

Según el tercer informe trimestral elaborado por el CPA, los montos percibidos por cada profesional jubilado de la CAAITBA alcanzaron $1.308.614 en julio, $1.157.298 en agosto y $1.441.412 en septiembre.

“Estos valores consolidan una tendencia de crecimiento sostenido desde su implementación, cuando en enero los beneficiarios percibían $588.653”, se informó desde la entidad.

Desde el Consejo destacaron que este avance “refleja no solo la estabilidad del fondo sino también el compromiso de toda la matrícula”, ya que el mecanismo se financia con el aporte solidario del 3% de cada trabajo realizado por los profesionales activos.

En un contexto en el que la inflación acumulada entre enero y agosto fue cercana al 20%, el incremento en los haberes jubilatorios demuestra la fortaleza del sistema solidario y su capacidad de acompañar a quienes dedicaron su vida a la Agrimensura.

“Cada mes logramos transformar la voluntad común en un beneficio concreto y perdurable”, se explicó.

El CPA también indicó que “se mantiene el compromiso de seguir fortaleciendo la Cuenta Solidaria Previsional, convencido de que este camino “s el paso firme hacia el mayor objetivo institucional: la creación de la Caja Propia”.

Tal como publicó este diario, la problemática de las cajas profesionales es cada vez más acuciante y crecen los reclamos entre distintos profesionales. En diversos casos las Cajas tuvieron que aplicar pagos de bonos extras para compensar los montos de las jubilaciones y pensiones.