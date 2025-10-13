Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Quilmes

Adolescente de 14 años asesinada de un tiro en una fiesta clandestina en Bernal

Adolescente de 14 años asesinada de un tiro en una fiesta clandestina en Bernal
13 de Octubre de 2025 | 09:05

Una adolescente de 14 años, identificada como Melody, murió tras recibir un disparo en la cabeza durante la madrugada del domingo en Bernal Oeste. El trágico hecho ocurrió mientras la joven participaba de una fiesta clandestina en una vivienda de la Villa La Iapi, en el partido de Quilmes.

El escenario del hecho fue una vivienda particular donde, según publicaciones difundidas en redes sociales, se celebraban habitualmente encuentros. A estas reuniones se accedía mediante el pago de una entrada de 500 pesos y en ellas también se vendían bebidas alcohólicas. Testigos informaron que el encuentro derivó en una pelea entre adolescentes. La violencia escaló y desató pánico, corridas y gritos entre los asistentes. En medio de la confusión, Melody fue alcanzada por un disparo que le quitó la vida casi de manera instantánea.

Algunos de los asistentes llamaron de inmediato al 911. Personal del Comando de Patrullas de Quilmes acudió al lugar junto a una ambulancia del SAME que trasladó de urgencia a la joven al Hospital Iriarte, donde los médicos confirmaron su fallecimiento pese a los esfuerzos por reanimarla.

El fatídico hecho derivó en un operativo a cargo de agentes de la Comisaría Séptima de Quilmes y de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Quilmes, dependiente del Departamento Judicial local. Los investigadores buscan establecer la secuencia precisa, identificar a quienes portaban armas y determinar quién disparó el proyectil mortal.

Durante la madrugada permanecieron demorados varios adolescentes que estuvieron involucrados en los disturbios. Los investigadores seguían tomando declaraciones a posibles testigos. Se secuestraron teléfonos celulares para analizar audios, mensajes y videos compartidos en redes sociales que pudieran aportar elementos para reconstruir la escena. Además, la policía se encuentra revisando las grabaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en la cercanía de la vivienda. El objetivo es rastrear movimientos de los asistentes antes, durante y después de la fiesta, y detectar posibles vehículos sospechosos que hayan abandonado la zona poco después del hecho.

Según la familia, muchas personas habrían presenciado los hechos, pero existe temor a represalias y falta de confianza en las autoridades. El caso quedó caratulado como “homicidio” y la investigación continúa bajo la órbita de la UFI interviniente, que aguarda la declaración de los jóvenes demorados y el resultado del análisis de material fílmico y digital recabado en las horas posteriores al hecho. No se produjeron detenciones formales ni identificado al autor del disparo, aunque los investigadores aseguraron que existen indicios concretos que pueden orientar la pesquisa. La principal prioridad es preservar la integridad de los testigos y avanzar sobre la base de pruebas objetivas.

