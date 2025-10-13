Los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos

Un trágico accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de ayer sobre la Ruta 36, a la altura de la calle 460, en la localidad platense de Abasto.

Por motivos que aún se investigan, un automóvil y una motocicleta colisionaron violentamente, dejando como saldo la muerte del conductor del rodado menor.

Según informaron fuentes policiales, el impacto se produjo entre un vehículo particular marca Volkswagen modelo Gol gris y una motocicleta marca Brava 150 negra.

Producto del choque, el motociclista sufrió heridas fatales y falleció en el lugar, mientras que el conductor del vehículo resultó ileso.

A su vez, efectivos del Subcomando Oeste y de la Comisaría Séptima de Abasto acudieron rápidamente tras un llamado al 911, junto a una ambulancia de la UPA de Los Hornos, cuyo personal médico constató el deceso de la víctima.

En tanto, el motociclista que falleció tras el siniestro vial fue identificado como Gabriel Peñaranda.

Con este caso, la cantidad de fallecidos en lo que va de 2025 ascendieron a 61 personas.

En la mayoría de los casos, las víctimas son motociclistas o acompañantes. Y los registros son contundentes al respecto, ya que de la totalidad de casos, 35 viajaban en un rodado de estas características. Es decir el 57 por ciento.

A la hora de buscar las causas de esta realidad tan preocupante, los especialistas en seguridad vial coinciden en que tres factores se repiten en casi todos los siniestros fatales: velocidad excesiva, consumo de alcohol y uso del celular al volante.

Pese a los controles esporádicos, los test de alcoholemia siguen arrojando resultados alarmantes, sobre todo durante los fines de semana. A ello se suma un fenómeno preocupante: los siniestros en moto no paran.

Siempre a decir de los expertos, la falta de casco, la conducción temeraria y el transporte de más de dos personas en el mismo rodado son prácticas comunes.

A pesar de las campañas o acciones esporádicas, las estadísticas muestran que el cambio cultural no llega. Los expertos reclaman controles permanentes, educación vial sostenida y sanciones ejemplares para quienes violan las normas.