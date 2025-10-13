Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Un drama sin freno en la Región

Los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos

El último caso fatal ocurrió ayer por la madrugada en Abasto. Y otra vez con una moto en la escena. Se investigan las causas

Los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos
13 de Octubre de 2025 | 02:03
Edición impresa

Un trágico accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de ayer sobre la Ruta 36, a la altura de la calle 460, en la localidad platense de Abasto.

Por motivos que aún se investigan, un automóvil y una motocicleta colisionaron violentamente, dejando como saldo la muerte del conductor del rodado menor.

Según informaron fuentes policiales, el impacto se produjo entre un vehículo particular marca Volkswagen modelo Gol gris y una motocicleta marca Brava 150 negra.

Producto del choque, el motociclista sufrió heridas fatales y falleció en el lugar, mientras que el conductor del vehículo resultó ileso.

A su vez, efectivos del Subcomando Oeste y de la Comisaría Séptima de Abasto acudieron rápidamente tras un llamado al 911, junto a una ambulancia de la UPA de Los Hornos, cuyo personal médico constató el deceso de la víctima.

En tanto, el motociclista que falleció tras el siniestro vial fue identificado como Gabriel Peñaranda.

LE PUEDE INTERESAR

Ariel García Furfaro apeló su procesamiento por el fentanilo

LE PUEDE INTERESAR

La contactaron por messenger y se quedó sin plata

Con este caso, la cantidad de fallecidos en lo que va de 2025 ascendieron a 61 personas.

En la mayoría de los casos, las víctimas son motociclistas o acompañantes. Y los registros son contundentes al respecto, ya que de la totalidad de casos, 35 viajaban en un rodado de estas características. Es decir el 57 por ciento.

A la hora de buscar las causas de esta realidad tan preocupante, los especialistas en seguridad vial coinciden en que tres factores se repiten en casi todos los siniestros fatales: velocidad excesiva, consumo de alcohol y uso del celular al volante.

Pese a los controles esporádicos, los test de alcoholemia siguen arrojando resultados alarmantes, sobre todo durante los fines de semana. A ello se suma un fenómeno preocupante: los siniestros en moto no paran.

Siempre a decir de los expertos, la falta de casco, la conducción temeraria y el transporte de más de dos personas en el mismo rodado son prácticas comunes.

A pesar de las campañas o acciones esporádicas, las estadísticas muestran que el cambio cultural no llega. Los expertos reclaman controles permanentes, educación vial sostenida y sanciones ejemplares para quienes violan las normas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Sin clases mañana por un paro de los docentes

Otro revés para LLA: por la reimpresión de las boletas

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso

Eduardo Domínguez se fue enojado y lo hizo saber a la prensa

El peor momento de River: cuarta derrota

Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad

Las condiciones de EE UU para un salvataje inusual
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte

El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave

Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos

Ariel García Furfaro apeló su procesamiento por el fentanilo
Espectáculos
“El teléfono negro 2”: ¿La mejor película de terror del año?
Wanda: “Intenté ser discreta con mi enfermedad, pero la pasé muy mal”
“Animal”: un veterinario rural en el mundo de los “perrhijos”
La Mona Jiménez trae su baile al Estadio Unico
Por “problemas de salud”, Palito Ortega suspendió un show y hay preocupación
La Ciudad
Caso ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas
Sin clases mañana por un paro de los docentes
Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad
Colorido desfile en el cierre de la fiesta de los inmigrantes
Un mecanismo solidario incrementó jubilaciones de los agrimensores
Información General
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Volvieron las colas para cruzar a Chile durante el fin de semana largo
Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Deportes
Especulaciones y urgencias clásicas
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
El peor momento de River: cuarta derrota
Lanús se llevó un premio demasiado grande
Instituto volvió a ganar de local y se prende

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla