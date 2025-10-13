Sin clases mañana por un paro de los docentes

Los docentes de la provincia de Buenos Aires realizarán mañana un paro con distintos reclamos al gobierno nacional: restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) ; defensa de los fondos nacionales para el IPS; convocatoria urgente a la paritaria nacional docente; rechazo al Presupuesto 2026; nueva Ley de Financiamiento; financiamiento de la Ley de Educación Técnico Profesional.

La medida fue lanzada por el gremio nacional Ctera y todos los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) adhieren al paro y a la machar que se realizará mañana.

De este modo, alumnos de escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires podrían estar afectad as por esta protesta.

“Damos continuidad al plan de lucha de la CTERA que venimos transitando durante todo este año”, dijo María Laura Torre, secretaria adjunta de Suteba Provincia.

La dirigente gremial agregó que es “una continuidad que se va a expresar en visibilizar la situación y los reclamos nacionales que le estamos haciendo desde cada provincia al Gobierno Nacional, al presidente Milei. Será una jornada nacional de lucha bajo el lema La Escuela enseña y construye esperanza”.

El frente gremial de docentes bonaerenses está integrado por Suteba, Feb, Amet (técnicos), Sadop (colegios privados), Udocba. Desde este espacio indicaron que El 8 de octubre pasado, los docentes realizaron una jornada de protesta, de reclamo y visibilización “de la situación que estamos atravesando, consecuencia de las políticas de ajuste y desfinanciamiento a las que nos somete el Gobierno Nacional, convocando a diferentes plazas públicas en cada uno de los distritos y dándole continuidad al plan de lucha en defensa de la Educación Pública y de los derechos de las y los Trabajadores de la Educación”, indicaron desde el frente bonaerense.

EN LA UNIVERSIDAD

Al paro nacional se suman los docentes de Conadu Histórica, federación que no integran los docentes de La Plata enrolados en Adulp. Los afiliados de Adulp integran la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) que hasta el momento no ha adherido a la medida de fuerza de mañana. A su vez, vienen de una elección en la que resultó ganadora la lista opositora.

El paro docente afectará a millones de alumnos en el territorio bonaerense, ya que incluye a los maestros del nivel inicial hasta los docentes de las escuelas secundarias.

Se estima que en las escuelas estatales la medida tendrá una alta adhesión, mientras que en el caso de los colegios privados el paro podría tener acatamiento dispar.