Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

El Mundo

La foto del rehén con vínculos en la Plata secuestrado por Hamas y que hoy recuperó la libertad

Estuvieron más de dos años en cautiverio y sobrevivieron al grupo terrorista y a los bombardeos de Israel

La foto del rehén con vínculos en la Plata secuestrado por Hamas y que hoy recuperó la libertad

Su familia, tras recibir la confirmación de la liberación de Eitan

13 de Octubre de 2025 | 07:35

Escuchar esta nota

La liberación de los últimos 20 rehenes israelíes con vida que estaban cautivos en la Franja de Gaza desde hace dos años sin dudas es el acontecimiento del año. Entre los 20 liberados, tres son argentinos y uno tiene vinculación con La Plata.

Se trata de Eitan Horn, de 39 años, secuestrado en la vivienda de su hermano mayor, Yair Horn, en el kibutz Nir Oz. Mientras Yair fue libertado a principios de este año, aquejado de diabetes, Eitan permaneció cautivo hasta que hoy fue liberado.

La familia Horn está vinculada con nuestra ciudad, ya que su padre Itzik fue director del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau de La Plata y tiempo después emigró rumbo a Israel.

Eitan, educador, trabajó durante mucho tiempo con diferentes movimientos juveniles, con los que estuvo también en Perú.

Los otros dos argentinos que hoy recuperaron la libertad tras más de dos años de cautiverio son los hermanos David y Ariel Cunio, secuestrados con su familia cuando se escondían en el cuarto de seguridad del domicilio de David en el kibutz de Nir Oz. Para obligarlos a salir, los asaltantes incendiaron la casa.

LE PUEDE INTERESAR

¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza

LE PUEDE INTERESAR

Israel-Hamas: el esperado regreso de los rehenes

Su familia es la que cuenta el mayor número de rehenes capturados, ocho. Sharon Aloni Cunio (34 años), esposa de David Cunio, así como sus dos hijas gemelas de tres años, su hermana Danielle Aloni (44) y la hija de esta (cinco años) fueron liberadas durante la tregua de una semana de noviembre de 2023. La novia de Ariel Cunio, Arbel Yehoud, de 28 años, fue liberada el 30 de enero pasado.

El realizador israelí Tom Shoval presentó en febrero en la Berlinale la película "Carta a David", que homenajea a David Cunio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

"Hasta que yo no vea, no voy a creer": habló el padre del joven vinculado a La Plata secuestrado por Hamas

VIDEO. Emocionante: Iair Horn se reencontró con su padre

La espera de un exdirector de una escuela de La Plata
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Sin clases mañana por un paro de los docentes: el impacto en las escuelas de La Plata

El caso de la Constructora ABES: incertidumbre en alza y salen a luz demandas previas en La Plata

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso

El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias

Otro revés para LLA: por la reimpresión de las boletas

¿Por qué Eduardo Domínguez se fue enojado con la prensa?

¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza
Últimas noticias de El Mundo

La guerra comercial entre Estados Unidos y China empeora cada día

Trump, ovacionado por el Parlamento de Israel: "El fin de una era de terror"

¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza

Israel-Hamas: el esperado regreso de los rehenes
Policiales
VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos
Otra muerte por el tránsito en la Región: los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos
Ariel García Furfaro apeló su procesamiento por el fentanilo
Información General
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Volvieron las colas para cruzar a Chile durante el fin de semana largo
Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner
Deportes
El clásico Estudiantes vs Gimnasia, entre especulaciones y urgencias
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
El peor momento de River: cuarta derrota
Lanús se llevó un premio demasiado grande
Instituto volvió a ganar de local y se prende

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla