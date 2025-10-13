La foto del rehén con vínculos en la Plata secuestrado por Hamas y que hoy recuperó la libertad

¡Histórico! Hamás liberó a los 20 rehenes israelíes que sobrevivieron al horror en Gaza
Estuvieron más de dos años en cautiverio y sobrevivieron al grupo terrorista y a los bombardeos de Israel
La liberación de los últimos 20 rehenes israelíes con vida que estaban cautivos en la Franja de Gaza desde hace dos años sin dudas es el acontecimiento del año. Entre los 20 liberados, tres son argentinos y uno tiene vinculación con La Plata.
Se trata de Eitan Horn, de 39 años, secuestrado en la vivienda de su hermano mayor, Yair Horn, en el kibutz Nir Oz. Mientras Yair fue libertado a principios de este año, aquejado de diabetes, Eitan permaneció cautivo hasta que hoy fue liberado.
La familia Horn está vinculada con nuestra ciudad, ya que su padre Itzik fue director del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau de La Plata y tiempo después emigró rumbo a Israel.
Eitan, educador, trabajó durante mucho tiempo con diferentes movimientos juveniles, con los que estuvo también en Perú.
Los otros dos argentinos que hoy recuperaron la libertad tras más de dos años de cautiverio son los hermanos David y Ariel Cunio, secuestrados con su familia cuando se escondían en el cuarto de seguridad del domicilio de David en el kibutz de Nir Oz. Para obligarlos a salir, los asaltantes incendiaron la casa.
Su familia es la que cuenta el mayor número de rehenes capturados, ocho. Sharon Aloni Cunio (34 años), esposa de David Cunio, así como sus dos hijas gemelas de tres años, su hermana Danielle Aloni (44) y la hija de esta (cinco años) fueron liberadas durante la tregua de una semana de noviembre de 2023. La novia de Ariel Cunio, Arbel Yehoud, de 28 años, fue liberada el 30 de enero pasado.
El realizador israelí Tom Shoval presentó en febrero en la Berlinale la película "Carta a David", que homenajea a David Cunio.
