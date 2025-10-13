Entrega de equipamiento y puesta en valor de una escuela de Olmos

Conmoción en La Plata: un chico de 16 años mató al ex de su mamá a cuchillazos
El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó la entrega de nuevo mobiliario escolar y recorrió la Escuela Primaria N°63 “República de Colombia”, ubicada en 44 y 155 de la localidad de Lisandro Olmos, donde se iniciaron obras integrales que beneficiarán a los casi 700 estudiantes que asisten a la institución.
El plan de provisión de equipamiento escolar es impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE), mientras que las ejecuciones de infraestructura forman parte de la segunda etapa del Plan Escuelas en Obra articulado con el Gobierno provincial.
“Estamos transformando la infraestructura escolar de la ciudad junto a la Provincia, con el compromiso de garantizar ambientes de aprendizaje seguros, cómodos y de calidad para nuestras infancias y juventudes”, expresó Alak.
En el marco de las obras, se está finalizando un aula destinada a los estudiantes de tercer grado, quienes hasta ahora cursaban en la biblioteca. El nuevo mobiliario fue asignado especialmente a ese espacio, con el objetivo de que los alumnos cuenten con un aula propia y adecuada para sus estudios.
Los pupitres y las sillas fueron producidos en la fábrica de equipamiento escolar que posee la Provincia en Tolosa, la cual cuenta con una capacidad para equipar hasta seis aulas por día y emplea a 150 trabajadores y trabajadoras.
En cuanto a las obras, contemplan tareas de limpieza, nivelación y relleno de suelos; reparación de grietas y filtraciones; colocación de tabiques con aislación térmica; refacciones de revoques, contrapisos, cielorrasos y carpinterías; y la renovación completa de baños y cocina.
También trabajos de impermeabilización de techos; instalación de luminarias LED; restauración del sistema eléctrico; renovación de cañerías; colocación de mobiliario y rampas de acceso; incorporación de vegetación y señalización del espacio de descenso para transporte escolar y personas con movilidad reducida, entre otros.
Acompañaron al intendente la secretaria de Educación municipal, Paula Lambertini; y la subsecretaria del área, Yamila Olariaga, además de otras autoridades y miembros de la comunidad educativa.
