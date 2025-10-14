Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fútbol infantil

El rincón de los chicos

El rincón de los chicos

la felicidad los desborda... este puñado de chicos viste con orgullo la camiseta de la 2017 de villa paula / jorge villalba

14 de Octubre de 2025 | 03:37
Edición impresa

LO QUE VIENE

La liga sur (lisfi) ya tiene programada la próxima fecha del torneo clausura (en sus tres grupos). este sábado, está prevista para el octava fecha de la zona 1 “copa carlos ramírez”; y la tercera de la zona caMpeonato “Copa Norberto Iglesias” y de la Zona INtegración. En tanto que el sábado 25 de este mes, se jugará la novena de la zona 1 y la quinta de los otros grupos

 

LOS HORARIOS: AJUSTAR LOS RELOJES

A continuación se detallan los horarios de comienzo de cada uno de los partidos oficiales que pertenecen al torneo que organiza la Liga Sur (LISFI), temporada 2025:
Cat. 2016    10:00
Cat. 2017    10:50
Cat. 2018    11:40
Cat. 2019    12:30
Cat. 2012    13:20
Cat. 2013    14:10
Cat. 2014    15:00
Cat. 2015    15:50
 

Multimedia

la felicidad los desborda... este puñado de chicos viste con orgullo la camiseta de la 2017 de villa paula / jorge villalba

otra de las formaciones infantiles de malvinas city, que sábado tras sábado apuestan al buen fútbol. ¡ grandes fenónemos...!

así se festejó la inauguración del nuevo predio de deportes de malvinas city, construido con mucho sacrificio y dedicación

aquí están “las maquinitas”, los pequeños fenónemos de la acategoría 2019 de comodoro rivadavia

la categoría 2019 de comodoro rivadavia están dando sus primeros pasos en el más popular de los deportes. en poco tiempo se armó una linda barra que se divierte de lo lindo dentro de una cancha. Es un gusto verlos correr detrás de una pelota. ¡Qué sigan así!

aparecen en esta foto los integrantes de la categoría 2017 de gutiérrez, que viene realizando una buena campaña en la liguilla 3 de la liga ribereña (lafir) / jorge villalba

malvinas city también despunta el vicio dentro de una cancha. y estos chicos tienen un enorme sentido de pertenencia

la asociación san carlos es uno de los clubes que tiene escrita su historia dentro de las competencias organizadas por la asociación platense (aplafi)

el clásico de berisso... en el marco de la sexta de las liguillas de lafir, el sábado se vieron las caras la filial de estudiantes miguel ángel lauri y deportivo gimnasista, los chicos hicieron una gran jornada y se repartieron los puntos: siete para cada uno y todo en paz

una de las postales del fin de semana... la 2018 de ateneo popular

esta es una de las categorías de malvinas city, que participa en la liga del oeste y que viene haciendo bien los deberes

