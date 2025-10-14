El rincón de los chicos

la felicidad los desborda... este puñado de chicos viste con orgullo la camiseta de la 2017 de villa paula / jorge villalba

LO QUE VIENE

La liga sur (lisfi) ya tiene programada la próxima fecha del torneo clausura (en sus tres grupos). este sábado, está prevista para el octava fecha de la zona 1 “copa carlos ramírez”; y la tercera de la zona caMpeonato “Copa Norberto Iglesias” y de la Zona INtegración. En tanto que el sábado 25 de este mes, se jugará la novena de la zona 1 y la quinta de los otros grupos

LOS HORARIOS: AJUSTAR LOS RELOJES

A continuación se detallan los horarios de comienzo de cada uno de los partidos oficiales que pertenecen al torneo que organiza la Liga Sur (LISFI), temporada 2025:

Cat. 2016 10:00

Cat. 2017 10:50

Cat. 2018 11:40

Cat. 2019 12:30

Cat. 2012 13:20

Cat. 2013 14:10

Cat. 2014 15:00

Cat. 2015 15:50

