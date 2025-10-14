El rincón de los chicos

Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
VIDEO. De la alegría al dolor en Israel: histórico y emotivo regreso de rehenes
Los docentes universitarios se suman al paro y marcha nacional
El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad
Sigue el suplicio por la falta de agua en barrios de la Región
La oposición convoca a interpelar a funcionarios en Diputados
El Gobierno llama a licitación para refinanciar vencimientos
Se conoce el dato de la inflación en septiembre: prevén más de un 2%
Alimentos, educación y adicciones en la mira de organizaciones platenses
Planteo en Agrarias por el voto de los graduados de una tecnicatura
ABSA denunció vandalismo en una perforación de agua en Villa Elisa
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Plomo y miedo: un presunto ajuste de cuentas casi termina en tragedia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
LO QUE VIENE
La liga sur (lisfi) ya tiene programada la próxima fecha del torneo clausura (en sus tres grupos). este sábado, está prevista para el octava fecha de la zona 1 “copa carlos ramírez”; y la tercera de la zona caMpeonato “Copa Norberto Iglesias” y de la Zona INtegración. En tanto que el sábado 25 de este mes, se jugará la novena de la zona 1 y la quinta de los otros grupos
LOS HORARIOS: AJUSTAR LOS RELOJES
A continuación se detallan los horarios de comienzo de cada uno de los partidos oficiales que pertenecen al torneo que organiza la Liga Sur (LISFI), temporada 2025:
Cat. 2016 10:00
Cat. 2017 10:50
Cat. 2018 11:40
Cat. 2019 12:30
Cat. 2012 13:20
Cat. 2013 14:10
Cat. 2014 15:00
Cat. 2015 15:50
la felicidad los desborda... este puñado de chicos viste con orgullo la camiseta de la 2017 de villa paula / jorge villalba
otra de las formaciones infantiles de malvinas city, que sábado tras sábado apuestan al buen fútbol. ¡ grandes fenónemos...!
así se festejó la inauguración del nuevo predio de deportes de malvinas city, construido con mucho sacrificio y dedicación
aquí están “las maquinitas”, los pequeños fenónemos de la acategoría 2019 de comodoro rivadavia
la categoría 2019 de comodoro rivadavia están dando sus primeros pasos en el más popular de los deportes. en poco tiempo se armó una linda barra que se divierte de lo lindo dentro de una cancha. Es un gusto verlos correr detrás de una pelota. ¡Qué sigan así!
aparecen en esta foto los integrantes de la categoría 2017 de gutiérrez, que viene realizando una buena campaña en la liguilla 3 de la liga ribereña (lafir) / jorge villalba
malvinas city también despunta el vicio dentro de una cancha. y estos chicos tienen un enorme sentido de pertenencia
la asociación san carlos es uno de los clubes que tiene escrita su historia dentro de las competencias organizadas por la asociación platense (aplafi)
el clásico de berisso... en el marco de la sexta de las liguillas de lafir, el sábado se vieron las caras la filial de estudiantes miguel ángel lauri y deportivo gimnasista, los chicos hicieron una gran jornada y se repartieron los puntos: siete para cada uno y todo en paz
una de las postales del fin de semana... la 2018 de ateneo popular
esta es una de las categorías de malvinas city, que participa en la liga del oeste y que viene haciendo bien los deberes
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí