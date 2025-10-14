De la alegría al dolor en Israel: histórico y emotivo regreso de rehenes

Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
En Tel Aviv, y todo el mundo, celebraron la liberación de los últimos 20 rehenes vivos que permanecían cautivos en Gaza. El hecho, enmarcado en un alto el fuego con Hamás, marcó un momento histórico
Fue un día de emociones encontradas en Israel. La liberación de los últimos 20 rehenes vivos retenidos por Hamás ayer marcó el cierre de un largo y doloroso capítulo iniciado el 7 de octubre de 2023. Familias, amigos y comunidades enteras siguieron minuto a minuto las imágenes de la entrega al Comité Internacional de la Cruz Roja, como parte de un acuerdo de alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás.
Entre los liberados se encontraba Alon Ohel, joven israelí secuestrado durante el ataque al festival de música Nova. Para su familia fue el final de 738 días de espera. En su pueblo natal de Lavon, una pequeña comunidad en Galilea, los vecinos se reunieron desde la madrugada para seguir el momento en que vieron su rostro en la transmisión en vivo. Sonaron los shofares, se agitaron banderas y las lágrimas se mezclaron con los cantos. “Esta es el mejor mañana de mi vida. Solo quiero abrazarlo”, dijo su primo Noam Rozen, de 24 años.
Ohel fue tomado como rehén junto a otros jóvenes, entre ellos Hersh Goldberg-Polin, ciudadano estadounidense-israelí asesinado en cautiverio en 2024. Según testimonios de sobrevivientes como Eli Sharabi, los rehenes permanecieron encadenados y apenas recibían un pan mohoso al día. En Israel, Alon se convirtió en símbolo de la crisis por su talento musical: su madre impulsó la instalación de pianos en espacios públicos para mantener viva su memoria y esperanza.
La liberación desató manifestaciones espontáneas de alivio en todo el país. Desde los paseos marítimos hasta las paradas de autobús, los carteles y cintas amarillas que recordaban a los rehenes fueron testigos del impacto profundo que el secuestro tuvo en la sociedad israelí. Durante más de dos años, el país mantuvo vigilias y protestas semanales exigiendo su regreso, y la noticia de la entrega fue recibida con aplausos y oraciones.
El acuerdo contempla además la devolución de los cuerpos de otros 28 rehenes fallecidos, paso que muchos consideran indispensable para comenzar una verdadera recuperación nacional. La coincidencia del rescate con la festividad judía de Simjat Torá —una celebración de renovación y alegría— añadió un sentido espiritual a la jornada.
La guerra, iniciada tras el ataque del 7 de octubre, dejó hasta el momento unas 1.200 víctimas israelíes y más de 67.600 palestinos muertos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, que la ONU considera la estimación más confiable disponible.
En la Plaza de los Rehenes DE Tel Aviv, La gente reacciona al ver una transmisión en vivo de rehenes israelíes liberados POR Hamas / AP
El rehén israelí liberado, Alon Ohel, saluda a la multitud / AFP
Guy Gilboa-Dalal se reúne con su familia / FDI vía AP
