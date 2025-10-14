ABSA denunció vandalismo en una perforación de agua en Villa Elisa

Durante la mañana de ayer, vecinos de Villa Elisa registraron baja presión y escasez de agua en la localidad.

En ese marco, Aguas Bonaerenses S. A. (ABSA) emitió el siguiente comunicado: “Se informa que producto del robo del medidor de energía eléctrica y otros daños ocasionados en la perforación de agua ubicada en 55 y 21a, se encuentra afectado el servicio con baja presión en un sector de Villa Elisa”.

Asimismo, el documento detalló: “Estos actos vandálicos constituyeron un delito que atenta directamente contra el derecho humano de acceso al agua, además de provocar el desvío de recursos que podrían utilizarse para la mejora en los servicios de agua y cloacas”.

Lo cierto es que ante la consulta de este diario, fuentes de ABSA resaltaron que “este año han disminuído los casos de vandalismos sobre las perforaciones” pero que “son situaciones que se detectan a menudo”.

Según la empresa, la situación inmediata es una merma en “la afectación inmediata en el servicio para centenares de personas usuarias”.

La empresa, ante lo sucedido en la localidad del norte de la Ciudad, recomendó a las personas usuarias del sector “cuidar las reservas de agua domiciliarias y utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio”.

En ese sentido, la empresa recordó, ante dificultades en el servicio, los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

OBRAS

Por otra parte, ABSA informó que hoy se realizarán trabajos de empalmes de cañerías correspondientes a las obras para la mejora del servicio de agua en Tolosa, Barrio Norte y Villa Elvira.

En 115 y 32, se realizará el empalme sobre el acueducto de 630 milímetros. Afectará el suministro en 532 a Avenida 38; y desde Avenida 1 a 120.

En Villa Elvira, se ejecutarán empalmes de cañerías en calle 6 y 77 bis; y en 5 y 78. Las tareas afectarán el servicio de 1 a 7 y de 72 a 80.