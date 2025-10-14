Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad |En 55 y 21a

ABSA denunció vandalismo en una perforación de agua en Villa Elisa

ABSA denunció vandalismo en una perforación de agua en Villa Elisa
14 de Octubre de 2025 | 02:04
Edición impresa

Durante la mañana de ayer, vecinos de Villa Elisa registraron baja presión y escasez de agua en la localidad.

En ese marco, Aguas Bonaerenses S. A. (ABSA) emitió el siguiente comunicado: “Se informa que producto del robo del medidor de energía eléctrica y otros daños ocasionados en la perforación de agua ubicada en 55 y 21a, se encuentra afectado el servicio con baja presión en un sector de Villa Elisa”.

Asimismo, el documento detalló: “Estos actos vandálicos constituyeron un delito que atenta directamente contra el derecho humano de acceso al agua, además de provocar el desvío de recursos que podrían utilizarse para la mejora en los servicios de agua y cloacas”.

Lo cierto es que ante la consulta de este diario, fuentes de ABSA resaltaron que “este año han disminuído los casos de vandalismos sobre las perforaciones” pero que “son situaciones que se detectan a menudo”.

Según la empresa, la situación inmediata es una merma en “la afectación inmediata en el servicio para centenares de personas usuarias”.

La empresa, ante lo sucedido en la localidad del norte de la Ciudad, recomendó a las personas usuarias del sector “cuidar las reservas de agua domiciliarias y utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio”.

LE PUEDE INTERESAR

Actividades: taller ambiental, aniversario y literatura

LE PUEDE INTERESAR

13/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Principio de paz entre Israel - Palestina, se viene el clásico platense y Día del Psicólogo

En ese sentido, la empresa recordó, ante dificultades en el servicio, los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

OBRAS

Por otra parte, ABSA informó que hoy se realizarán trabajos de empalmes de cañerías correspondientes a las obras para la mejora del servicio de agua en Tolosa, Barrio Norte y Villa Elvira.

En 115 y 32, se realizará el empalme sobre el acueducto de 630 milímetros. Afectará el suministro en 532 a Avenida 38; y desde Avenida 1 a 120.

En Villa Elvira, se ejecutarán empalmes de cañerías en calle 6 y 77 bis; y en 5 y 78. Las tareas afectarán el servicio de 1 a 7 y de 72 a 80.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Gimnasia echó a Orfila y asume Zaniratto

Zaniratto asume en un Gimnasia convulsionado

El panorama de lesiones en las vísperas del clásico

Desplome del dólar y euforia en los mercados

Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert

Los docentes universitarios se suman al paro y marcha nacional

“Dólares por las orejas”: Milei, antes de verse con Trump

VIDEO. De la alegría al dolor en Israel: histórico y emotivo regreso de rehenes
Últimas noticias de La Ciudad

Los docentes universitarios se suman al paro y marcha nacional

El entrenamiento “outdoor” gana terreno en las plazas de la Ciudad

El comercio local, en caída libre: ventas bajas a pesar de precios estables

Taxistas acorralados por bajas recaudaciones
Espectáculos
Julia Roberts: “Se está perdiendo el arte de la conversación”
Nico Vázquez y Dai Fernández: un blanqueo con sabor amargo
“Es un mundo más triste”: el emotivo homenaje de Woody Allen a Diane Keaton
Otro súper lunes de Telefé: voces apagadas y hornallas prendidas
La China y Vicuña: nuevo acuerdo por sus hijos y silencio mediático
Deportes
Gimnasia echó a Orfila y asume Zaniratto
El panorama de lesiones en las vísperas del clásico
Último ensayo: Argentina cierra ante Puerto Rico
River igualó la racha negativa que no sufría desde 1982
Riestra empató con Platense y respira River
Policiales
VIDEO. Cara a cara después del horror: La Toretto y su amiga fueron a Tribunales
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Para salvar a la madre, un menor mató al padrastro
No frenan los accidentes con las motos en la Ciudad
Información General
Nobel de Economía: premiaron a los teóricos de la innovación para el crecimiento
Un informe alerta por el aumento del comercio ilegal en Argentina
Los números de la suerte del martes 14 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla