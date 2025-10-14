Entraron en una escuela y no dejaron ni las paneras

Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
Una escuela de calle 37 entre 126 y 127 se convirtió en las últimas horas en blanco de la delincuencia. Tal como sucede en otros tantos establecimiento de la Región, los delincuentes ingresaron al lugar tras violentar una puerta. En este caso se trató de la entrada al comedor. El hecho fue descubierto a eso de las 7 de la mañana cuando el personal auxiliar llegó para iniciar la jornada y descubrió el daño: el metal de una reja retorcido, los muebles revueltos y desorden. La directora se presentó en el lugar y comprobó el faltante de utensilios, alimentos y material didáctico.
El recorrido por las aulas y la cocina confirmó el despojo: treinta platos plásticos, tres cuchillas, cinco paneras, una cafetera, cubiertos, alimentos y numerosos insumos escolares habían desaparecido. Los muebles forzados en dos salones y el desorden en la biblioteca reflejaban el paso de quienes, con tiempo y calma, registraron cada rincón.
