Se conoce el dato de la inflación en septiembre: prevén más de un 2%

Desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá hoy el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre. Para tal mes se esperaba que la inflación mensual estuviese por encima del 2%, con lo que interrumpiría cuatro meses consecutivos por debajo de ese nivel y mostraría un repunte frente a los registros previos.

En los primeros meses del año, el índice mostró una desaceleración en mayo, con un aumento de 1,5%, seguido por un leve incremento en junio de 1,6%, y subas de 1,9% en julio y agosto.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que divulgan desde el Banco Central (BCRA), la inflación mensual de septiembre se ubicaría en 2,1%, mientras que la inflación interanual cerraría 2025 cerca del 30%.

En el último reporte elaborado la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, a través de su Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial, para la Cámara de Comercio, el Índice de Precios Básicos (IPB) registró en septiembre de 2025 una variación mensual del 2,4%.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), los precios registraron una suba de 2,2% en septiembre, frente al 1,6% de agosto, con un acumulado en el año de 22,7% y de 35% interanual.

La consultora Equilibra estimó un aumento del 2,3%, con incrementos en indumentaria, transporte y restaurantes. Por su parte, EcoGo calculó una suba de 2,3%, con alimentos y bebidas liderando las alzas, con un 2,9%.

La Fundación Libertad y Progreso proyectó para septiembre una inflación de 2,4%, con un acumulado anual de 22,4% y un registro interanual de 32,2%.

La consultora C&T midió una suba de 2% en el Gran Buenos Aires (GBA), impulsada principalmente por el aumento estacional en indumentaria, que alcanzó 4,7%.

Las distintas consultoras coincidieron en que el repunte inflacionario de septiembre responde a la combinación de la suba del tipo de cambio y factores estacionales que afectan determinados rubros de consumo.