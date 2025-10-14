Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fútbol infantil |Quedan pocas fechas para el cierre de la temporada

Comienza a definirse la suerte de los equipos

Comienza a definirse la suerte de los equipos

la categoría 2012 de la asociación san carlos, que a fin de año le dirán adiós a las competencias infantiles. para este grupo se termina un ciclo y comienza otro

14 de Octubre de 2025 | 03:38
Edición impresa

Queda cada vez menos para que se termine la temporada en la Asociación Platense (APLAFI). Después de las dos fechas completas del fin de semana, comienzan a perfilarse los equipos que van a pelear por la corona hasta el epílogo.

Y en ese sentido, tanto en la Zona Campeonato como en la Intermedia, los equipos que pelean arriba vienen pisando fuerte, ya sea por categoría o a nivel institución.

En el primer grupo, los equipos de El Molino están intratables, ya que en la doble jornada sumaron muchas unidades que les permitieron consolidar sus objetivos.

El Naranja de City Bell manda en la general con amplio margen, ya que le sacó 57 puntos de ventaja a su escolta, la Asociación Deportiva Arturo Seguí, que también tuvo un fin de semana redondo en materia de resultados.

En lo que respecta a la Zona Intermedia, Juvenil La Plata volvió a dar otro paso clave en la lucha por llevarse la corona por institución.

La pelea se viene dando en el segundo puesto, ya que la Asociación San Carlos y La 90 Fútbol Infantil están separados por apenas cinco unidades. Y el cuarto que viene pidiendo pista es Cerro Platense, otro de los equipos que no baja los brazos, y que fecha tras fecha refuerza sus intenciones.

El rincón de los chicos

Dep. Berisso, Estudiantes y UyF.FI salieron ganadores

En el plano individual, El Molino tiene cinco categorías en los primeros puestos y como sucedió durante el Apertura, vuelven a ser los grandes candidatos a cerrar la temporada con el título.

Mientras que en la Zona Intermedia la historia está mucho más repartida. Juvenil La Plata es firme aspirante con un puñado de categorías, aunque en este Clausura aparecieron otros equipos que se recuperaron, respecto del Apertura y se tiraron con todo a conquistar este último certamen de 2025.

Las próximas fechas serán claves porque comenzarán a definir la suerte de aquellos equipos que irán en busca de la corona y de los que vienen remando de atrás buscando el mismo objetivo.

 

Multimedia



defensores de villa elisa, categoría 2017: LEO, JOACO, PEDRO, TEO, nOHA, ALE y EMA

esta es la categoría 2018 de defensores de villa elisa, que se conforma con estos chicos: Dariel, ian, Facundo, juanmi, Elías, juani y Renzo

los chicos de la asociación san carlos, amigos dentro y fuera de la cancha

