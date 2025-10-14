Comienza a definirse la suerte de los equipos

Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
Queda cada vez menos para que se termine la temporada en la Asociación Platense (APLAFI). Después de las dos fechas completas del fin de semana, comienzan a perfilarse los equipos que van a pelear por la corona hasta el epílogo.
Y en ese sentido, tanto en la Zona Campeonato como en la Intermedia, los equipos que pelean arriba vienen pisando fuerte, ya sea por categoría o a nivel institución.
En el primer grupo, los equipos de El Molino están intratables, ya que en la doble jornada sumaron muchas unidades que les permitieron consolidar sus objetivos.
El Naranja de City Bell manda en la general con amplio margen, ya que le sacó 57 puntos de ventaja a su escolta, la Asociación Deportiva Arturo Seguí, que también tuvo un fin de semana redondo en materia de resultados.
En lo que respecta a la Zona Intermedia, Juvenil La Plata volvió a dar otro paso clave en la lucha por llevarse la corona por institución.
La pelea se viene dando en el segundo puesto, ya que la Asociación San Carlos y La 90 Fútbol Infantil están separados por apenas cinco unidades. Y el cuarto que viene pidiendo pista es Cerro Platense, otro de los equipos que no baja los brazos, y que fecha tras fecha refuerza sus intenciones.
En el plano individual, El Molino tiene cinco categorías en los primeros puestos y como sucedió durante el Apertura, vuelven a ser los grandes candidatos a cerrar la temporada con el título.
Mientras que en la Zona Intermedia la historia está mucho más repartida. Juvenil La Plata es firme aspirante con un puñado de categorías, aunque en este Clausura aparecieron otros equipos que se recuperaron, respecto del Apertura y se tiraron con todo a conquistar este último certamen de 2025.
Las próximas fechas serán claves porque comenzarán a definir la suerte de aquellos equipos que irán en busca de la corona y de los que vienen remando de atrás buscando el mismo objetivo.
la categoría 2012 de la asociación san carlos, que a fin de año le dirán adiós a las competencias infantiles. para este grupo se termina un ciclo y comienza otro
defensores de villa elisa, categoría 2017: LEO, JOACO, PEDRO, TEO, nOHA, ALE y EMA
esta es la categoría 2018 de defensores de villa elisa, que se conforma con estos chicos: Dariel, ian, Facundo, juanmi, Elías, juani y Renzo
los chicos de la asociación san carlos, amigos dentro y fuera de la cancha
