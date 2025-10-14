Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fútbol infantil |Las tres divisiones más chicas perdieron por torneo el oficial de afa

Los pibes de Cambaceres quedaron en deuda ante General Lamadrid

Los pibes de Cambaceres quedaron en deuda ante General Lamadrid

una de las divisiones juveniles de cambaceres / revistatribunaroja

14 de Octubre de 2025 | 03:35
Edición impresa

Fue una jornada atípica para los juveniles de Cambaceres. Por la segunda fecha de su zona del Grupo Oro, visitó a Lamadrid. Lo diferente es que la jornada arrancó por la tarde y se extendió con la última categoría hasta la noche, con luz artificial. Y jugaron sobre césped sintético, en la cancha de Liniers.

La séptima cayó 4 a 0. Los once: L. Yaniz; B. Grandoli, R. Santander, B. Sauvage y S. Marcelli; T. Sosa, S. Garibaldi, S. Ayala; J. Fernández, E. Videla y C. Astezarán.

La octava perdió 2 a 0. Los once: T. Cricenti; I. Guiñazú, V. Hernández, B. Aguirre y J. Rivero; B. Iribarne, L. Aguilar, T. Román; B. Toniolo, G. Mendoza y T. Martínez. La novena cayó 4 a 2. Formó con B. Carranza; F. Baigorria, B. González, N. Miranda y M. Grilli; C. Céspedes, G. Soler, C. Goya; M. Ramondi, K. Cardozo y T. Vera.

 

