Los pibes de Cambaceres quedaron en deuda ante General Lamadrid

Fue una jornada atípica para los juveniles de Cambaceres. Por la segunda fecha de su zona del Grupo Oro, visitó a Lamadrid. Lo diferente es que la jornada arrancó por la tarde y se extendió con la última categoría hasta la noche, con luz artificial. Y jugaron sobre césped sintético, en la cancha de Liniers.

La séptima cayó 4 a 0. Los once: L. Yaniz; B. Grandoli, R. Santander, B. Sauvage y S. Marcelli; T. Sosa, S. Garibaldi, S. Ayala; J. Fernández, E. Videla y C. Astezarán.

La octava perdió 2 a 0. Los once: T. Cricenti; I. Guiñazú, V. Hernández, B. Aguirre y J. Rivero; B. Iribarne, L. Aguilar, T. Román; B. Toniolo, G. Mendoza y T. Martínez. La novena cayó 4 a 2. Formó con B. Carranza; F. Baigorria, B. González, N. Miranda y M. Grilli; C. Céspedes, G. Soler, C. Goya; M. Ramondi, K. Cardozo y T. Vera.