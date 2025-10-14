Proponen modificar la estructura de la ANDIS

La Cámara de Diputados debatirá hoy un proyecto de ley de la oposición que propone modificar la estructura de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Tras los escándalos de presuntas coimas vinculados a su ex titular Diego Spagnuolo, la iniciativa busca reemplazar la conducción unipersonal actual, a cargo de Alejandro Vilches, por un sistema colegiado de 7 miembros con participación de entidades representativas de personas con discapacidad, que tendrán voz y voto en la toma de decisiones. Podrá sesionar con 5 miembros, y su implementación se prevé en 180 días con financiamiento de partidas presupuestarias.