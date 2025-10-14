Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía |Tras el escándalo

Proponen modificar la estructura de la ANDIS

Proponen modificar la estructura de la ANDIS
14 de Octubre de 2025 | 02:05
Edición impresa

La Cámara de Diputados debatirá hoy un proyecto de ley de la oposición que propone modificar la estructura de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Tras los escándalos de presuntas coimas vinculados a su ex titular Diego Spagnuolo, la iniciativa busca reemplazar la conducción unipersonal actual, a cargo de Alejandro Vilches, por un sistema colegiado de 7 miembros con participación de entidades representativas de personas con discapacidad, que tendrán voz y voto en la toma de decisiones. Podrá sesionar con 5 miembros, y su implementación se prevé en 180 días con financiamiento de partidas presupuestarias.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Gimnasia echó a Orfila y asume Zaniratto

Zaniratto asume en un Gimnasia convulsionado

El panorama de lesiones en las vísperas del clásico

Desplome del dólar y euforia en los mercados

Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert

Los docentes universitarios se suman al paro y marcha nacional

“Dólares por las orejas”: Milei, antes de verse con Trump

VIDEO. De la alegría al dolor en Israel: histórico y emotivo regreso de rehenes
Últimas noticias de Política y Economía

“Dólares por las orejas”: Milei, antes de verse con Trump

Desplome del dólar y euforia en los mercados

La oposición convoca a interpelar a funcionarios en Diputados

Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
Espectáculos
Julia Roberts: “Se está perdiendo el arte de la conversación”
Nico Vázquez y Dai Fernández: un blanqueo con sabor amargo
“Es un mundo más triste”: el emotivo homenaje de Woody Allen a Diane Keaton
Otro súper lunes de Telefé: voces apagadas y hornallas prendidas
La China y Vicuña: nuevo acuerdo por sus hijos y silencio mediático
Información General
Nobel de Economía: premiaron a los teóricos de la innovación para el crecimiento
Un informe alerta por el aumento del comercio ilegal en Argentina
Los números de la suerte del martes 14 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El premio Nobel de Economía, a quienes explicaron el crecimiento impulsado por la innovación
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Policiales
VIDEO. Cara a cara después del horror: La Toretto y su amiga fueron a Tribunales
Hallan un cuerpo desmembrado y lo vinculan al femicida de Córdoba
Asesinaron a otra joven en Chaco y la arrojaron en un pozo ciego
Para salvar a la madre, un menor mató al padrastro
No frenan los accidentes con las motos en la Ciudad
Deportes
Gimnasia echó a Orfila y asume Zaniratto
El panorama de lesiones en las vísperas del clásico
Último ensayo: Argentina cierra ante Puerto Rico
River igualó la racha negativa que no sufría desde 1982
Riestra empató con Platense y respira River

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla