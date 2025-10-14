Todo por una pelota

La pasión y el sentido de pertenencia de los chicos que conforman una de las categorías de la asociación san carlos, de aplafi

14 de Octubre de 2025 | 03:39 Edición impresa

Las noticias locales nunca fueron tan importantes SUSCRIBITE a esta promo especial

Multimedia

Este puñado de pequeñas promesas juegan para la categoría 2016 de la filial de estudiantes miguel lauri

aquí están todos juntos... los pequeños de la 2018 de universitario y ateneo popular, antes de jugar / j. villalba

Universitario, categoría 2018, que interviene con marcado éxito en el torneo clausura que organiza la liga amateur platense, zona c / jorge villalba

los pequeños miembros de la categoría 2019 de unidos de olmos, la que interviene en lifipa

un puñado de jugadores de unidos de olmos, que participó del desfile por el aniversario del pueblo

La pasión y el sentido de pertenencia de los chicos que conforman una de las categorías de la asociación san carlos, de aplafi