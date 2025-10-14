No frenan los accidentes con las motos en la Ciudad

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de ayer en avenida 1 y 53 dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas una adolescente de 16 años, que debió ser trasladada al Hospital Gutiérrez.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 10 de la mañana e involucró a un motovehículo Corven 110 y a un automóvil Peugeot 308.

En la moto se desplazaban dos adolescentes, de 16 y 17 años, que resultaron lesionados tras el impacto.

En el auto circulaba una mujer, de 41 años, que también sufrió lesiones.

Al lugar arribó una ambulancia del SAME, quien asistió a la joven acompañante de la moto por un corte y una posible fractura en el tobillo derecho, disponiendo su traslado consciente al Hospital Gutiérrez.

Minutos después intervino otra unidad del SAME, que atendió a la conductora del Peugeot por una fractura en la muñeca derecha, siendo derivada al Instituto del Diagnóstico.

La escena del accidente fue resguardada por personal del Comando de Patrulla hasta la llegada de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del choque.

La UFI en turno quedó a cargo de la investigación bajo la carátula de “lesiones culposas”.

En tanto, en 9 y 56 otro motociclista resultó herido por un choque con una camioneta y lo mismo pasó en el cruce de Camino Centenario y 511.