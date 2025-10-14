Sin ser albañiles, edifican una vida delictiva

Otro rechazo al pedido de LLA para rehacer las boletas y se votará con la foto de Espert
Un nuevo episodio de inseguridad golpeó a la localidad de Los Hornos. En esta oportunidad el golpe se concretó en una obra en construcción ubicada en calle 81 bis y 137. Según pudo saber este diario, el hecho ocurrió el pasado domingo y quedó registrado en las filmaciones de una vecina que observó el ingreso del intruso, un sujeto de contextura delgada, vestido con ropa deportiva oscura, que cortó la cadena con candado colocada en el portón y accedió.
El propietario, según indicaron fuentes policiales, constató la sustracción de diversos elementos al revisar el lugar: un juego de grifería completo, cinco rollos de cable, una jabalina, herramientas de mano y artículos eléctricos de uso reciente. Según relató, no es la primera vez que sufre un hecho de este tipo y recordó que, en otras oportunidades, desconocidos se habían llevado materiales y herramientas de valor. Vecinos de la zona aseguran que los robos en obras y corralones se repiten con frecuencia en el barrio. “No es la primera vez. Necesitamos más presencia policial”, destacaron.
