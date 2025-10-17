Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Nuevas mesas confirmadas: quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

17 de Octubre de 2025 | 11:42

El 19 de octubre se celebra el Día de la Madre y seguramente muchas mamás serán homenajeadas por sus hijos y aunque la fecha es especial La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana seguirán con sus programas con invitados confirmados.

Así, el sábado 18 de octubre, Mirtha tendrá entre sus invitados a la ministra Patricia Bullrich y al candidato Diego Santilli, ambos de la Libertad Avanza. Mientras que, la mesa se completa con la periodista Carolina Amoroso y el médico cardiólogo Jorge Tartaglione.

Por su parte, el domingo, Juana tendrá como invitados a Ariel Staltari, actor y productor, también se sentará Dalia Gutmann, actriz, locutora y comediante. También estará el Turco Naím que seguramente encontrará puntos en común con la conductora por su gran amor por vivir en la naturaleza. Otro invitado confirmado es Gustavo Fernández, el tenista cordobés que ocupa el número uno del mundo en tenis adaptado.

Por último, genera gran expectativa la presencia de  Daniela Celis, la influencer, expareja y madre de las hijas de Thiago Medina que tuvo un rol fundamental durante la internación y posterior recuperación del ex Gran Hermano. 

