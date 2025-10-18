VIDEO. Nueva pelea entre trapitos, repartidores y los "Hells Angels" alteró la noche en La Plata
Durante la madrugada de este sábado, la tranquilidad del centro platense se vio alterada por una pelea callejera entre integrantes del grupo de motoqueros “Hells Angels” y un grupo de cuidacoches conocidos como “trapitos”. El violento episodio ocurrió frente a la Gobernación bonaerense, sobre calle 51 entre 5 y 6, a la salida del Mercado Baxar.
Según testigos, todo comenzó con una discusión por el estacionamiento de vehículos en la zona. En cuestión de segundos, el intercambio verbal se transformó en una feroz pelea con golpes de puño, patadas y agresiones en grupo. Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a varios de los motoqueros participando activamente en el enfrentamiento.
“Fue una locura, los tipos salieron del local y empezaron a discutir con los trapitos. Después se fueron a las manos y nadie los pudo frenar”, relató un testigo que presenció la escena y filmó parte del hecho con su celular. En los videos se observa cómo los cuidacoches intentan defenderse mientras son superados en número por los motoqueros.
Los “Hells Angels”, un club internacional de motociclistas de larga trayectoria, se encontraban en La Plata desde el jueves, alojados en un hotel céntrico y realizando distintas actividades en la ciudad y sus alrededores. Su presencia había generado expectativa y también preocupación por parte de las autoridades locales, que montaron operativos preventivos de seguridad.
De acuerdo con fuentes policiales, hasta el momento no se registraron denuncias formales ni se informó oficialmente sobre heridos o detenidos. Sin embargo, no se descarta que en las próximas horas se inicie una causa por lesiones y disturbios en la vía pública.
Vecinos de la zona expresaron su preocupación por los reiterados episodios de descontrol nocturno ocurridos en el centro platense. “No puede ser que se peleen a los golpes frente a la Gobernación y no haya un solo patrullero”, comentó una vecina de calle 6, indignada por la situación.
El violento episodio se suma a otras escenas de desorden registradas durante el fin de semana en la ciudad, entre caravanas de motos, maniobras peligrosas y reclamos por la falta de controles efectivos en las zonas más concurridas de La Plata.
