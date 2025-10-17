Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

VIDEO.- Santiago Ascacibar y Manuel Panaro anticiparon el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia

17 de Octubre de 2025 | 14:07

Escuchar esta nota

Estudiantes y Gimnasia juegan el próximo domingo una nueva edición del clásico platense. En la previa, Santiago Ascacibar -por el Pincha- y Manuel Panaro -por el Lobo- brindaron la conferencia prensa habitual de la previa. 

Los protagonistas de Estudiantes y Gimnasia se hicieron presentes en una nueva Conferencia LPF que anticipó la fecha 13 del Torneo Betano Clausura. Santiago Ascascibar, del Pincha y Manuel Panaro, del Lobo, hablaron frente a los medios.

En el comienzo, Panaro habló de la ansiedad en los días previos: “Tanto yo como el plantel estamos con muchas ganas de que inicie el partido, estamos con ganas de jugarlo. Sabemos que es una final y vamos a jugarla como tal”.

Al ser consultado con qué escuela hay que jugar estos partidos, Ascacibar contesto que “hay que jugarlo con la escuela de Eduardo (Domínguez), es la manera que venimos trabajando todos los días en este proceso y vamos a ir a buscar los 3 puntos”.

El encuentro por la jornada 13 de la competencia será el próximo domingo a las 15 en el Estadio UNO. Estudiantes viene de un empate 1-1 frente a Belgrano como visitante y tiene 18 puntos que lo pusieron en el tercer puesto de la Zona A, con cinco triunfos, tres empates y cuatro caídas. Por su parte, Gimnasia perdió 2-1 con Talleres en el Bosque y tiene 13 puntos que lo ubican en el puesto 12 de la Zona B, con cuatro triunfos, un empate y siete derrotas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf - Programas y resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años

"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"

Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo en Punta Lara

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%
+ Leidas

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"

"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

En Turquía hablan del interés de Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%
Últimas noticias de Deportes

Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"

Un platense jugará el Mundial de Pickleball en EE UU

AFA confirmó cuándo se jugará el partido postergado de Barracas y Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo

En Turquía hablan del interés de Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!
Política y Economía
Cencosud cierra varias sucursales de Vea en el país: qué pasa con las de La Plata
Pese a la intervención del Tesoro de EE.UU, el dólar no cede: el oficial escapa a $1485 y el CCL supera los $1500
Junín: el Presupuesto municipal 2026 rondaría los $56 mil millones
Bahía Blanca: el Municipio paga 43 millones por el uso de puentes militares sobre el Canal Maldonado
Bahía Blanca: Susbielles cuestionó al Gobierno nacional por la posible quita de la Zona Fría
Espectáculos
Preocupa la salud de Brigitte Bardot: a los 91 años permanece internada desde hace tres semanas
Quién era Gustavo Zampe, el joven folclorista de 34 años que murió y tenía fuertes lazos con La Plata
El cumpleaños más triste de Jorge Rial: fuera del país y su con su hija presa   
Nuevas mesas confirmadas: quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale
Flor de la V a un paso de irse de El Nueve: quién podría reemplazarla 
Policiales
VIDEO. A la vista de todos y en segundos, roban estéreos frente a Plaza Belgrano
Vuelco y milagro en La Plata vecinos rescataron a una automovilista tras caer a una zanja
Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo en Punta Lara
Un empleado mató a su jefe, lo enterró en el patio de la casa y se hizo pasar por él para vender sus cosas
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
La Ciudad
Este domingo, Vieytes será sede de la primera Fiesta Criolla de la Mujer Rural
Caos de tránsito: la UOCRA marchó por el Centro de La Plata y pidiern la libertad de Tobar
Otra caravana de motos de los "Hells Angels" y se van despidiendo de su multitudinaria visita a La Plata
17/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Entre el clásico Estudiantes - Gimnasia y la previa del Día de la Madre en La Plata
VIDEO. Entre asados, regalos y encuentros familiares: La Plata se prepara para el Día de la Madre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla