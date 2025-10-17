Estudiantes y Gimnasia juegan el próximo domingo una nueva edición del clásico platense. En la previa, Santiago Ascacibar -por el Pincha- y Manuel Panaro -por el Lobo- brindaron la conferencia prensa habitual de la previa.

Los protagonistas de Estudiantes y Gimnasia se hicieron presentes en una nueva Conferencia LPF que anticipó la fecha 13 del Torneo Betano Clausura. Santiago Ascascibar, del Pincha y Manuel Panaro, del Lobo, hablaron frente a los medios.

En el comienzo, Panaro habló de la ansiedad en los días previos: “Tanto yo como el plantel estamos con muchas ganas de que inicie el partido, estamos con ganas de jugarlo. Sabemos que es una final y vamos a jugarla como tal”.

Al ser consultado con qué escuela hay que jugar estos partidos, Ascacibar contesto que “hay que jugarlo con la escuela de Eduardo (Domínguez), es la manera que venimos trabajando todos los días en este proceso y vamos a ir a buscar los 3 puntos”.

El encuentro por la jornada 13 de la competencia será el próximo domingo a las 15 en el Estadio UNO. Estudiantes viene de un empate 1-1 frente a Belgrano como visitante y tiene 18 puntos que lo pusieron en el tercer puesto de la Zona A, con cinco triunfos, tres empates y cuatro caídas. Por su parte, Gimnasia perdió 2-1 con Talleres en el Bosque y tiene 13 puntos que lo ubican en el puesto 12 de la Zona B, con cuatro triunfos, un empate y siete derrotas.