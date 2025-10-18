Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad

Cientos de estudiantes cerraron la Semana de la Salud Bucal en Plaza Moreno

18 de Octubre de 2025 | 13:58

Escuchar esta nota

En un mediodía de sábado a pleno sol, con una gran cantidad de puestos destinados a brindar promoción y prevención a la comunidad, Plaza Moreno fue el epicentro del tradicional cierre de la Semana de la Salud Bucal, promovida desde hace 27 años por la Facultad de Odontología de la UNLP.

Así, en un marco colorido y de diversión, una multitud de estudiantes de 1° a 5° año, docentes, y autoridades de la FOLP-UNLP, colmó cada espacio de la plaza para acercar tips preventivos a cientos de familias que disfrutaron de juegos y regalos para los más pequeños. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

(Whatsapp)

(Whatsapp)

(Whatsapp)

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico

VIDEO.- Tensión entre trapitos y Hells Angels en pleno centro de La Plata

Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo en Punta Lara

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%

Mensajes diarios y amenazas sexuales: la pesadilla de Soledad Largui, contada en primera persona
+ Leidas

"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico

VIDEO.-Nueva pelea entre trapitos, repartidores y los "Hells Angels" alteró la noche en La Plata

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico

VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos

La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal

No lo para ni el “Dibu”: más tensión y el dólar, en llamas

Lucho cambia: probó con la vuelta del Pata y el hijo del Melli

El Pincha afina el equipo para recibir al Lobo
Últimas noticias de La Ciudad

Del León de UNO a dinosaurios: el artista de La Plata que convierte su taller en un reino animal

VIDEO.-Nueva pelea entre trapitos, repartidores y los "Hells Angels" alteró la noche en La Plata

VIDEO. Descontrol en Plaza Moreno por la caravana de motos: maniobras peligrosas, picadas y quejas de los vecinos

Cuenta DNI del Banco Provincia: sábado de descuento en un supermercado de La Plata
Policiales
Tremendo choque en La Plata: un auto se estrelló contra un poste y quedó destruido
VIDEO.-Nueva pelea entre trapitos, repartidores y los "Hells Angels" alteró la noche en La Plata
“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal
Quiso matar a su mamá y la atacó con un cuchillo
“Dame el celular ya o te quemo”: feroz robo cuando salía de su casa
Información General
A 80 años del mayor éxito del espionaje de la historia mundial
Tarjeta SUBE: ¿cuánto es el saldo negativo actual en Octubre de 2025? 
Cáncer de mama: falta información para prevenir
Los pobres, más expuestos al calentamiento
Transporte marítimo: aplazan una decisión clave
Deportes
Juega Boca vs Belgrano, con homenaje en la previa y tres puntos necesarios: hora, formaciones y TV
VIDEO. Se realizó la Asamblea General de Estudiantes: los números del balance
"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico
VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
El Pincha afina el equipo para recibir al Lobo
Espectáculos
Música, eventos, teatro y más: la agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
“Teacup”: cuando el terror invade el hogar
“Sombras chinas”: obsesión, traición y engaño en una telaraña digital
Britney Spears, furiosa por las acusaciones de su ex
“Mejor preparate”: La chicana de Wanda a Máxi López por “MasterChef”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla