Cientos de estudiantes cerraron la Semana de la Salud Bucal en Plaza Moreno

En un mediodía de sábado a pleno sol, con una gran cantidad de puestos destinados a brindar promoción y prevención a la comunidad, Plaza Moreno fue el epicentro del tradicional cierre de la Semana de la Salud Bucal, promovida desde hace 27 años por la Facultad de Odontología de la UNLP.

Así, en un marco colorido y de diversión, una multitud de estudiantes de 1° a 5° año, docentes, y autoridades de la FOLP-UNLP, colmó cada espacio de la plaza para acercar tips preventivos a cientos de familias que disfrutaron de juegos y regalos para los más pequeños.