Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

Para arrancar el fin de semana se espera por el regreso del buen clima en La Plata y alrededores, junto a temperaturas agradables.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el sábado tendría cielo algo nublado durante la madrugada, ligeramente nublado en la mañana y tarde, y algo nublado en la noche

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 22 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El domingo del Día de la Madre tendría buenas condiciones: cielo parcialmente nublado, junto a marcas térmicas de entre 12 y 22 grados.

Para el lunes se espera nuevamente buen clima, con cielo parcialmente nublado durante todo el día; junto con temperaturas de entre 13 y 25 grados.