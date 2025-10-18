VIDEO.- Terror en La Plata: enfrentamiento a tiros en plena Av. 44 con los motoqueros de Hells Angells

VIDEO.- Terror en La Plata: enfrentamiento a tiros en plena Av. 44 con bandas de motoqueros
VIDEO.- Terror en La Plata: enfrentamiento a tiros en plena Av. 44 con bandas de motoqueros
Momentos de máxima tensión y escenas casi de película se vivieron esta tarde en La Plata durante un episodio en donde hubo disparos de armas de fuego con bandas de motoqueros involucradas.
Ocurrió en 44 y 26, y aún restan detalles de lo ocurrido. En la zona está lleno de policías, patrulleros y motos.
En la zona están varios integrantes del famoso grupo de Hells Angels. Aún no está confirmado qué rol tuvieron en el hecho. Otros testigos hablan de otra banda involucrada.
Lo cierto es que de acuerdo a las primeras fuentes oficiales consultadas, aparentemente al grupo de motoqueros los habrían embocado en tres automóviles.
"Venían por la mano de enfrente -por 44 desde 27-, al llegar a 26 les cruzan una camioneta tipo combi y dos autos. A una moto prácticamente la atropellan. Ahí arrancó un enfrentamiento que se extendió durante varios segundos. Las motos se dispersaron y luego volvieron al lugar", indicó un testigo a EL DIA.
El terror de los vecinos
Distintos de lectores que se contactaron al Whatsapp de EL DIA dieron el crudo relato de lo ocurrido: "Un grupo de 15 motos venían siguiendo una camioneta. Frenaron en esa esquina y comenzaron a enfrentarse con disparos. Yo iba con mi pareja, tuvimos que tirarnos debajo de un vehículo, como mucha gente que transitaba en ese momento. Nos refugiamos en un comercio de venta de alimento para animales que hay en esa esquina", contó una mujer.
EN DESARROLLO
