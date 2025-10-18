VIDEO. Verón habló en la Asamblea General Ordinaria de Estudiantes de La Plata

VIDEO.-Nueva pelea entre trapitos, repartidores y los "Hells Angels" alteró la noche en La Plata
Los socios de Estudiantes tendrán la posibilidad de entrar en detalle e interiorisarse de los números que arrojó el balance de este ejercicio 2024/25, que por primera vez en una década dejó un saldo negativo y un Pasivo que puso en alerta por su marcado crecimiento.
El dato saliente fue el anticipado por este medio hace unas semanas: los 14 mil millones de pesos de déficit del ejercicio con la explicación que se apostó por armar un equipo bien competitivo para la Copa Libertadores y que eso significó gastar mucho y vender casi nada.
De esta manera está detallado la cantidad de jugadores que se compraron en el último año y los que fueron transferidos, la mayoría a préstamo.
Pero el dato que preocupa o al menos tiene en alerta a varios socios es el crecimiento del Pasivo que se triplicó en pesos ya que pasó de 12.626 mil millones a 36.746 mil millones. Si se ve en dólares MEP al cierre de cada ejercicio, la deuda pasó de 8,9 millones de dólares a 30,3 millones. Un aumento de más de 21 millones.
Aquí se puede ver todo el efecto Foster Gillet, con el préstamo de casi 10 millones de dólares que contrajo el Club para el pago de deudas y contrataciones y el arribo de algunos jugadores caso Facundo Farías que le significó a Estudiantes una inversión de 6 millones de dólares de los cuales pagó uno y aun le adeuda cinco al Inter de Miami.
¿Y qué tiene que ver Gillett con esta contratación? Todo, porque inicalmente era un jugador que iba a comprar él pero luego quedó justo en el momento en el cual el presidente Juan Sebastián Verón empujaba al resto de la CD y secretaría técnica a dar el salto de calidad porque el acuerdo con el norteamericano estaba al caer. Con el diario del lunes no fue el mejor negocio, al menos por el momento, porque el jugador no mostró ni por asomo el nivel que supo tener en Colón.
El Pincha aumentó muchísimo sus gastos en 2024/25 y no solo en fútbol profesional.
Foto: Nicolás Braicovich
Foto: Nicolás Braicovich
