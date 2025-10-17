Javier Milei retomó su rol central en la campaña de La Libertad Avanza. Lo hizo con una caminata junto a Diego Santilli y Patricia Bullrich por el partido bonaerense de Tres de Febrero, con el objetivo de impulsar a los candidatos libertarios en la Provincia.

Santilli, postulante a diputado nacional, quedó como cabeza de lista luego de la bajada de José Luis Espert cuando se conoció su presunto vínculo con un personaje investigado por narcotráfico. Lo de Bullrich es otra cosa: la ministra de Seguridad se candidatea al Senado nacional pero por la Ciudad de Buenos Aires. Su presencia del otro lado de la General Paz se explica, según fuentes libertarias, en que registra buenos niveles de imagen en la zona norte del Conurbano y en que el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se referencia en ella dentro del mundillo violeta.

“Civilización o barbarie”

Milei dijo en ese contexto que el domingo 26 se votará “la posibilidad de abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”. Reminiscencias “sarmientinas” que muestran cierta novedad en el discurso presidencial.

Como sucede hace un tiempo, el jefe de Estado dio un breve mensaje, megáfono en mano, desde la parte trasera de una camioneta. Una innovación de campaña de la que nadie se adjudica la autoría. Allí, además, de Santilli, Bullrich y su hermana Karina Milei estaba Karen Reichardt, quien ocupa el lugar número dos de la lista de candidatos a diputados violeta y que viene de protagonizar una polémica porque dijo que el kirchnerismo “es una enfermedad mental”. También se lo vio al armador karinista bonaerense Sebastián Pareja.

Antes de la llegada de Milei y sus candidatos hubo algunos empujones y corridas entre los militantes libertarios y un reducido grupo de manifestantes que concurrieron a las inmediaciones de la céntrica Plaza de los Aviadores para protestar contra el Presidente, pero la situación no pasó a mayores. Ha sucedido lo mismo en otros escenarios del Conurbano e incluso del interior. Los libertarios dicen que son escenas armadas por la oposición, especialmente la peronista.

“Estamos de nuevo frente a un momento bisagra, tenemos la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”, fueron las palabras exactas de Milei, quien retomó la campaña luego del paréntesis que supuso su viaje a Washington para reunirse con su par de norteamericano, Donald Trump.

El presidente agregó: “El momento es duro, pero lo cierto es que hoy hay menos inflación, menos pobres, menos indigentes, menos narcotráfico, menos inseguridad. Por lo tanto estamos a mitad de camino, les pido un esfuerzo, que no aflojen y que sigan abrazando las ideas de la libertad. A seguir al ‘Colo’ y a Karen, que vamos a ganar”.

Es el discurso de “pedir un esfuercito más”, según explican en La Libertad Avanza. Un detalle que, por cierto, estuvo ausente en la campaña para las elecciones provinciales de septiembre pasado, que los libertarios perdieron por casi 14 puntos frente al oficialismo peronista de Fuerza Patria.

“Podemos mejorar y descontar”

Al llegar al lugar de la caravana en Tres de Febrero, Santilli habló brevemente con la prensa y envió un mensaje al electorado de la Provincia -a una semana de la votación- al advertir que “podemos mejorar, podemos descontar, para hacer las reformas que faltan”. La referencia a “descontar” justamente aludía a aquella diferencia entre ambas fuerzas hace poco más de un mes.

Tres de Febrero es un municipio de la Primera Sección electoral. En septiembre LLA fue superado por diez puntos porcentuales por la alianza Fuerza Patria, que además del kirchnerismo y el axelismo contó con el Frente Renovador de Sergio Massa, de injerencia política en esa sección.

Milei continuará hoy la campaña en el interior del país: visitará Santiago del Estero y desembarcará en Tucumán, donde también hará sus respectivas caravanas junto a sus candidatos de ambas provincias. En la ciudad de Santiago, Milei hará la recorrida junto a los postulantes de LLA Laura Godoy y Tomás Figueroa, para Diputados y el Senado respectivamente, mientras que en San Miguel de Tucumán se mostrará con el candidato a diputado Federico Pelli.