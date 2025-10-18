La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal

El choque del miércoles 8, en 79 y 119, Villa Elvira, dejó una adolescente de 16 años, con un cuadro de fractura y hundimiento de cráneo y pérdida de masa encefálica, y a su papá con rotura de clavícula. Ambos fueron internados en el Hospital San Martín. El hombre fue dado de alta y la menor sigue en terapia intensiva. Todo eso -y lo que sigue para la chica- por una disputa entre comerciantes que venden garrafas en Villa Elvira, donde se expresan tensiones por el territorio y prácticas desleales asociadas a la venta ilegal.

Por el suceso, en el que las personas heridas eran apenas testigos de una pelea ajena, no hay detenidos. Como en todo el cuadro, abundan las sospechas.

“Se les está yendo la mano a los garraferos”, dice un cliente de lo que en la recorrida por la zona se presenta como “las dos familias que se enfrentan”.

Según consta en la actuación policial, el incidente vial tiene como antecedente inmediato otro en las inmediaciones de 127 y 34, a metros de una empresa distribuidora de garrafas. Entonces, un vendedor al por menor, que tiene un local en la zona de 7 y 90, decidió encarar a quien sería el propietario de la firma. Lo habría acusado por perseguir a su hijo mientras hacía repartos de garrafas y acorralarlo entre dos autos.

La discusión habría incluido armas y la participación de varias personas. Incluso, se consigna que uno de los comerciantes habría presionado un cuchillo en el cuello de su colega.

“Es un entramado entre familias”, señaló Santos Caballero, vendedor de un kiosco al frente de la empresa. “Se nos fue de las manos, no nos gusta lo que pasó y cómo terminó con la nena”, reconoció a pocos metros de allí alguien que se presentó como empleada de la familia dueña de la distribuidora.

Al parecer, por la pelea intervino la Policía y en la huida del lugar a bordo de un camión, uno de los señalados en el conflicto chocó al Peugeot 207 donde iba la menor junto a su padre. También habría escapado de allí otro auto que fue detenido en 58, 7 y 8 .

Bajo la superficie aparece el dinero. “Todo es por la guerra de los precios. Vienen al barrio venden otros que están en negro y compiten con nosotros que tenemos todo en blanco”, dijo la empleada. Habló con este diario dentro del predio de la firma mientras cargaba una beba. Desde la óptica que se entregó en esa empresa, el problema viene de la política de otra compañía, más arriba en la pirámide de comercialización, situada en la zona Norte. Allí comprarían ahora los comercios más chicos a los que tradicionalmente sólo les venderían las distribuidoras locales como la de El Carmen. También se abastecerían quienes montan “galpones en la periferia” y hasta particulares que venden en su casa o en la calle.

“Nos hacen competencia, nos sacan los negocios y los clientes. No nos gusta que vendan”, dijo la empleada, defendiendo a la empresa que exhibe una trayectoria de medio siglo.

El cuadro y sus tensiones se extiende por las localidades de El Carmen y Villa Elvira (Barrio Aeropuerto, Villa Montoro). También, según fuentes consultadas por este diario, hay disputas similares en Ensenada y City Bell.

Según “los códigos” entre las plantas, el negocio tiene demarcadas zonas de ventas y “se deben respetar”. Sin embargo, aparecen los vendedores al por menor con la oferta a mitad de precio.

Vecinos y comerciantes cuentan que, por estos días, se ven puestos callejeros en 122 y 83 o en calles de barrios como La Franja y Villa Montoro.

También vendrían a la ciudad vendedores ilegales de Florencio Varela los fines de semana, por las tardes y a medianoche en puntos como 129 y 91, 128 y 99, 130 y 91. “Le dicen a la gente que venden la `garrafa social´ pero es mentira. Las compran y las venden por su cuenta. Eso sí, a buen precio, más baratas. La gente necesita y va a lo barato. Entonces, termina comprando la garrafa social”, manifestó Santos Caballero, kiosquero de El Carmen.

En la calle, la garrafa de 10 kilos cuesta 10 mil pesos y 16 mil la de 15 kilos. Las de color lila que venden las plantas y comercios habilitados, están 16.000 y 26.000 pesos, respectivamente. "Compro barato porque ahorro: gano una más en invierno", calculó la vecina Elvira Marguerich.

Este año, el Gobierno Nacional desreguló el mercado de gas licuado (GLP). Ya no hay precios de referencia y ni permisos para fraccionar, distribuir o vender.