Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad |De la disputa a la violencia extrema alrededor de un negocio

La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal

Un incidente vial en 79 y 119, con una chica herida, dejó a la vista una pelea por la venta de garrafas en la zona sureste, entre La Plata y Berisso. Se llegan a ofrecer a mitad de precio en puestos en la calle

La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal

El auto donde viajaba la menor herida en 119 y 79 / el dia

18 de Octubre de 2025 | 02:57
Edición impresa

El choque del miércoles 8, en 79 y 119, Villa Elvira, dejó una adolescente de 16 años, con un cuadro de fractura y hundimiento de cráneo y pérdida de masa encefálica, y a su papá con rotura de clavícula. Ambos fueron internados en el Hospital San Martín. El hombre fue dado de alta y la menor sigue en terapia intensiva. Todo eso -y lo que sigue para la chica- por una disputa entre comerciantes que venden garrafas en Villa Elvira, donde se expresan tensiones por el territorio y prácticas desleales asociadas a la venta ilegal.

Por el suceso, en el que las personas heridas eran apenas testigos de una pelea ajena, no hay detenidos. Como en todo el cuadro, abundan las sospechas.

“Se les está yendo la mano a los garraferos”, dice un cliente de lo que en la recorrida por la zona se presenta como “las dos familias que se enfrentan”.

Según consta en la actuación policial, el incidente vial tiene como antecedente inmediato otro en las inmediaciones de 127 y 34, a metros de una empresa distribuidora de garrafas. Entonces, un vendedor al por menor, que tiene un local en la zona de 7 y 90, decidió encarar a quien sería el propietario de la firma. Lo habría acusado por perseguir a su hijo mientras hacía repartos de garrafas y acorralarlo entre dos autos.

La discusión habría incluido armas y la participación de varias personas. Incluso, se consigna que uno de los comerciantes habría presionado un cuchillo en el cuello de su colega.

“Es un entramado entre familias”, señaló Santos Caballero, vendedor de un kiosco al frente de la empresa. “Se nos fue de las manos, no nos gusta lo que pasó y cómo terminó con la nena”, reconoció a pocos metros de allí alguien que se presentó como empleada de la familia dueña de la distribuidora.

LE PUEDE INTERESAR

Verano en casa: acondicionar la pileta no baja de 230 mil pesos

LE PUEDE INTERESAR

“Bochazo” en Medicina: estudiantes denuncian irregularidades en exámenes

Al parecer, por la pelea intervino la Policía y en la huida del lugar a bordo de un camión, uno de los señalados en el conflicto chocó al Peugeot 207 donde iba la menor junto a su padre. También habría escapado de allí otro auto que fue detenido en 58, 7 y 8 .

Bajo la superficie aparece el dinero. “Todo es por la guerra de los precios. Vienen al barrio venden otros que están en negro y compiten con nosotros que tenemos todo en blanco”, dijo la empleada. Habló con este diario dentro del predio de la firma mientras cargaba una beba. Desde la óptica que se entregó en esa empresa, el problema viene de la política de otra compañía, más arriba en la pirámide de comercialización, situada en la zona Norte. Allí comprarían ahora los comercios más chicos a los que tradicionalmente sólo les venderían las distribuidoras locales como la de El Carmen. También se abastecerían quienes montan “galpones en la periferia” y hasta particulares que venden en su casa o en la calle.

“Nos hacen competencia, nos sacan los negocios y los clientes. No nos gusta que vendan”, dijo la empleada, defendiendo a la empresa que exhibe una trayectoria de medio siglo.

El cuadro y sus tensiones se extiende por las localidades de El Carmen y Villa Elvira (Barrio Aeropuerto, Villa Montoro). También, según fuentes consultadas por este diario, hay disputas similares en Ensenada y City Bell.

Según “los códigos” entre las plantas, el negocio tiene demarcadas zonas de ventas y “se deben respetar”. Sin embargo, aparecen los vendedores al por menor con la oferta a mitad de precio.

Vecinos y comerciantes cuentan que, por estos días, se ven puestos callejeros en 122 y 83 o en calles de barrios como La Franja y Villa Montoro.

También vendrían a la ciudad vendedores ilegales de Florencio Varela los fines de semana, por las tardes y a medianoche en puntos como 129 y 91, 128 y 99, 130 y 91. “Le dicen a la gente que venden la `garrafa social´ pero es mentira. Las compran y las venden por su cuenta. Eso sí, a buen precio, más baratas. La gente necesita y va a lo barato. Entonces, termina comprando la garrafa social”, manifestó Santos Caballero, kiosquero de El Carmen.

En la calle, la garrafa de 10 kilos cuesta 10 mil pesos y 16 mil la de 15 kilos. Las de color lila que venden las plantas y comercios habilitados, están 16.000 y 26.000 pesos, respectivamente. "Compro barato porque ahorro: gano una más en invierno", calculó la vecina Elvira Marguerich.

Este año, el Gobierno Nacional desreguló el mercado de gas licuado (GLP). Ya no hay precios de referencia y ni permisos para fraccionar, distribuir o vender.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

El auto donde viajaba la menor herida en 119 y 79 / el dia

El área de una feroz pelea de comerciantes, en 127 y 34, Berisso / el dia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico

VIDEO.- Tensión entre trapitos y Hells Angels en pleno centro de La Plata

Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo en Punta Lara

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%

Mensajes diarios y amenazas sexuales: la pesadilla de Soledad Largui, contada en primera persona
+ Leidas

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico

Milei llamó a elegir entre “civilización o barbarie”

VIDEO. Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre

“Es Bessent o Perón”, afirmó Cristina en un mensaje grabado

VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos

No lo para ni el “Dibu”: más tensión y el dólar, en llamas

Kicillof con acto propio, ausencias y señales al PJ

La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre

VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos

Verano en casa: acondicionar la pileta no baja de 230 mil pesos

“Bochazo” en Medicina: estudiantes denuncian irregularidades en exámenes
Espectáculos
“Teacup”: cuando el terror invade el hogar
“Sombras chinas”: obsesión, traición y engaño en una telaraña digital
Britney Spears, furiosa por las acusaciones de su ex
“Mejor preparate”: La chicana de Wanda a Máxi López por “MasterChef”
Nico Vázquez habló sobre los rumores de embarazo de Dai Fernández
Policiales
“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal
Quiso matar a su mamá y la atacó con un cuchillo
“Dame el celular ya o te quemo”: feroz robo cuando salía de su casa
Estaba por mudarse y le desvalijaron la vivienda
El drama de una familia de Tolosa por un escruche imagen
Deportes
VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
El Pincha afina el equipo para recibir al Lobo
Lucho cambia: probó con la vuelta del Pata y el hijo del Melli
Juega Boca: homenaje en la previa y tres puntos necesarios
River enfrenta a la “T” para salir del mal momento
Información General
Cáncer de mama: falta información para prevenir
Los pobres, más expuestos al calentamiento
Transporte marítimo: aplazan una decisión clave
Los números de la suerte del sábado 18 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Dos pueblos de Argentina fueron elegidos por la ONU entre los mejores del mundo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla