"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico platense

17 de Octubre de 2025 | 21:22

Escuchar esta nota

En la previa del clásico platense que jugarán este domingo Estudiantes y Gimnasia en UNO, un audio (ver video) que comenzó a circular entre hinchas revela que supuestos integrantes de la barra del Lobo ingresaron al predio de Estancia Chica y mantuvieron una charla con los jugadores y el cuerpo técnico.

Más allá del audio que esta noche se viralizó en grupos de hinchas y socios, este diario pudo confirmar que el hecho existió. "No se si tan así como lo dicen en el audio pero sí que hubo unos 50 hinchas", dijeron las fuentes.

En la grabación, un supuesto referente del grupo relata que “se metieron hasta el medio de la cancha” y que, aunque asegura que no fue un “apriete”, reconocen haber ido a “poner los puntos” y exigir resultados: “Le fuimos a hablar bien, con altura, a poner los puntos y decir que fue corta la jugada. (…) No fuimos a apretar, fuimos a hablar bien, pero queremos resultados y que nos escuchen”.

El hombre cuenta además que participaron otros miembros conocidos de la hinchada —a los que menciona por apodos— y que el encuentro se dio “con todo el plantel y con el capitán”. Según su propio testimonio, los futbolistas “tenían una cara de susto algunos” y los barras permanecieron mirando el entrenamiento tras la conversación.

En un tramo del audio, el supuesto barra describe con lujo de detalle: "Primero nos cortó Messera (Mariano), le dijimos, venimos a hablar bien, pero queremos resultados y queremos que nos escuchen. Así que fuimos con todo el toda la altura, todo el respeto, hablamos, lo pusimos repillo. Acá lo que no se negocia es que no dejen la piel, le dijimos".

Desde el club, hasta el momento no hubo comunicación oficial sobre el episodio ni se confirmó si el ingreso al predio contó con autorización. El hecho se produce a horas del clásico frente a Estudiantes, en un clima de máxima tensión deportiva e institucional.

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico

Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"
