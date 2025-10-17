Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre
Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre
"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico
Pese a la intervención del Tesoro de EE.UU, el dólar no cede: el oficial escapó a $1475 y el CCL supera los $1500
Murió Mariano Castro, el hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro
VIDEO.- Tensión entre trapitos y Hells Angels en pleno centro de La Plata
VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
"Se fue la Chilindrina": María Antonieta de las Nieves y el anuncio que nadie quería escuchar
VIDEO. A la vista de todos y en segundos, roban estéreos frente a Plaza Belgrano
Caos de tránsito: la UOCRA marchó por el Centro de La Plata y pidiern la libertad de Tobar
La seguridad en el clásico: banderas, bombas de humo y el lugar que ocupará la comitiva de Gimnasia
Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo en Punta Lara
La Plata: kickboxer fracturó a su pareja embarazada y va a juicio
No queda ni buena onda: la decisión de Gimena Accardi luego del blanqueo de Nico Vázquez y Dai Fernández
Otro sacudón por el escandaloso caso Epstein: el príncipe Andrés renunció a sus títulos y honores reales
Preventiva y pedido de exención: como sigue la situación procesal del periodista preso en La Plata
Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"
Preocupa la salud de Brigitte Bardot: a los 91 años permanece internada desde hace tres semanas
Cencosud cierra varias sucursales de Vea en el país: qué pasa con las de La Plata
Otro cortocircuito: Trump y Zelenski, en tensión por la guerra en Ucrania y el papel de Putin
Dos pueblos de Argentina fueron elegidos por la ONU entre los mejores del mundo
“El kirchnerismo es una enfermedad mental”: la polémica frase de Karen Reichardt, candidata de Milei
En Turquía hablan del interés de Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!
Quién era Gustavo Zampe, el joven folclorista de 34 años que murió y tenía fuertes lazos con La Plata
Melanotan II: un péptido multifacético para la exploración científica
"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"
Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?
Vuelco y milagro en La Plata vecinos rescataron a una automovilista tras caer a una zanja
Mundial de Estados Unidos 2026: sedes, características especiales y selecciones clasificadas hasta ahora
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la previa del clásico platense que jugarán este domingo Estudiantes y Gimnasia en UNO, un audio (ver video) que comenzó a circular entre hinchas revela que supuestos integrantes de la barra del Lobo ingresaron al predio de Estancia Chica y mantuvieron una charla con los jugadores y el cuerpo técnico.
Más allá del audio que esta noche se viralizó en grupos de hinchas y socios, este diario pudo confirmar que el hecho existió. "No se si tan así como lo dicen en el audio pero sí que hubo unos 50 hinchas", dijeron las fuentes.
En la grabación, un supuesto referente del grupo relata que “se metieron hasta el medio de la cancha” y que, aunque asegura que no fue un “apriete”, reconocen haber ido a “poner los puntos” y exigir resultados: “Le fuimos a hablar bien, con altura, a poner los puntos y decir que fue corta la jugada. (…) No fuimos a apretar, fuimos a hablar bien, pero queremos resultados y que nos escuchen”.
El hombre cuenta además que participaron otros miembros conocidos de la hinchada —a los que menciona por apodos— y que el encuentro se dio “con todo el plantel y con el capitán”. Según su propio testimonio, los futbolistas “tenían una cara de susto algunos” y los barras permanecieron mirando el entrenamiento tras la conversación.
En un tramo del audio, el supuesto barra describe con lujo de detalle: "Primero nos cortó Messera (Mariano), le dijimos, venimos a hablar bien, pero queremos resultados y queremos que nos escuchen. Así que fuimos con todo el toda la altura, todo el respeto, hablamos, lo pusimos repillo. Acá lo que no se negocia es que no dejen la piel, le dijimos".
Desde el club, hasta el momento no hubo comunicación oficial sobre el episodio ni se confirmó si el ingreso al predio contó con autorización. El hecho se produce a horas del clásico frente a Estudiantes, en un clima de máxima tensión deportiva e institucional.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí