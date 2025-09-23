Otro fuerte respaldo de Trump a Milei: "Tiene mi completo y total apoyo para la reelección"
Otro fuerte respaldo de Trump a Milei: "Tiene mi completo y total apoyo para la reelección"
El dólar oficial baja $55, cae el blue y el Riesgo País retrocede y queda cerca de los 1000 puntos
Otro episodio dramático en La Plata: le dieron dos balazos a un adolescente de 15 años
VIDEO. Sigue paralizada la facultad de la UNLP tras el incendio: aseguran que fue intencional
VIDEO. José Sosa y un consejo para los pibes: "Tienen que sostenerse con constancia, trabajo y humildad"
La Plata: buscan que los municipales acrediten estar al día con la cuota alimentaria
¡Afortunado en el juego, afortunado en el amor! El Súper Cartonazo por 3.000.000 ya tiene a su primer ganador
“Transferime la plata o te quemo”, la terrible amenaza a un taxista de La Plata
El pedido desesperado de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: "Por su evolución"
Los hinchas de Estudiantes preparan un recibimiento histórico para este jueves ante Flamengo
Martes sin agua en La Plata: a qué barrios afectan las obras de Absa
¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno
“Brazilian Day”: el festival más popular de la comunidad brasileña en La Plata llega a Plaza Moreno
Reapareció Mauricio Macri: “Hace un año que no veo a Milei, pero estoy a disposición para ayudar”
Piden la opinión de Máximo y Florencia Kirchner: antes de ejecutar el patrimonio de Cristina
Los 10 vikingos más famosos: uno por uno, quiénes fueron y por qué son leyenda
Anuncian un bono para médicos jubilados bonaerenses: de cuánto es y quienes lo cobran
Jineteada, música en vivo y asados, la fiesta más esperada de Bavio
El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo
Filosa respuesta de Robertito Funes a Nancy Pazos: "¿Esta fulana quién se cree que es?"
El programa de Jimmy Kimmel volverá tras la suspensión por comentarios sobre Charlie Kirk
El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
Las expensas continúan en alza: entre los encargados y la limpieza
Sepultan el deseo de Trump de censurar a Jimmy Kimmel, que vuelve a la TV
VIDEO. Margarita Stolbizer en EL DIA: "Provincias Unidas está liderado por gobernadores que han sido exitosos"
Otra vez a los jubilados: dos violentos asaltos sacuden a La Plata
Hoy gratis con EL DIA, el Suple de Fútbol Infantil: fotos, tablas, resultados y el color de los chicos
VIDEO. Bibliotecas populares: lugares de saberes y encuentros que alimentan la cultura barrial
El campo mira de reojo las retenciones cero: "No es una medida que estemos festejando"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El evento será con entrada libre y gratuita e incluirá espectáculos, música en vivo y comidas típicas de Brasil
Escuchar esta nota
Tras su reprogramación por mal tiempo, este domingo 28 de septiembre de 10:00 a 19:30 Plaza Moreno será sede del “Brazilian Day”, la celebración más importante de la comunidad brasileña en La Plata.
Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de una jornada festiva con shows en vivo, espectáculos para toda la familia y un corredor gastronómico donde se ofrecerán comidas típicas del país vecino.
La propuesta artística reunirá a destacados grupos, solistas y DJ que llenarán la plaza central de la capital bonaerense con el ritmo y la inconfundible energía carioca.
En el escenario principal estarán presentes Frederico Reyna, Lu Garrote, João Bueno y Sebastián, DJ Dark Panda, DJ Nico Cush, Pulo do Gato, Grupo Pavilhão do Samba, Grupo Sambaires, Grupo DanceFit, Diego Fontoura y Banda, La Marea, Kalunga Afro, Bloco Afro Latinoamericano y Escola de Samba Esmeralda.
Los bloquinhos también llenarán de color la celebración con su energía y ritmo: participarán Bloco La Marea, Bloco Pangea, Roda de Samba de Mulheres, Passistas Essência do Samba y Tropa Reveillon Axé Dance.
Cabe resaltar que “Brazilian Day” es organizado por la Municipalidad de La Plata junto al Consulado General de Brasil y la Institución Patria Brasil con el objetivo de fortalecer los lazos culturales y celebrar la diversidad en la ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí