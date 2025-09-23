“Brazilian Day”: el festival más popular de la comunidad brasileña en La Plata llega a Plaza Moreno

Tras su reprogramación por mal tiempo, este domingo 28 de septiembre de 10:00 a 19:30 Plaza Moreno será sede del “Brazilian Day”, la celebración más importante de la comunidad brasileña en La Plata.

Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de una jornada festiva con shows en vivo, espectáculos para toda la familia y un corredor gastronómico donde se ofrecerán comidas típicas del país vecino.

La propuesta artística reunirá a destacados grupos, solistas y DJ que llenarán la plaza central de la capital bonaerense con el ritmo y la inconfundible energía carioca.

En el escenario principal estarán presentes Frederico Reyna, Lu Garrote, João Bueno y Sebastián, DJ Dark Panda, DJ Nico Cush, Pulo do Gato, Grupo Pavilhão do Samba, Grupo Sambaires, Grupo DanceFit, Diego Fontoura y Banda, La Marea, Kalunga Afro, Bloco Afro Latinoamericano y Escola de Samba Esmeralda.

Los bloquinhos también llenarán de color la celebración con su energía y ritmo: participarán Bloco La Marea, Bloco Pangea, Roda de Samba de Mulheres, Passistas Essência do Samba y Tropa Reveillon Axé Dance.

Cabe resaltar que “Brazilian Day” es organizado por la Municipalidad de La Plata junto al Consulado General de Brasil y la Institución Patria Brasil con el objetivo de fortalecer los lazos culturales y celebrar la diversidad en la ciudad.