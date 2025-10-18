Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía

Milei llegó a Santiago del Estero y encendió el local de La Libertad Avanza

El Presidente, acompañado por su hermana Karina, fue recibido con un fervoroso cántico de “Milei, querido, el pueblo está contigo” por los militantes.

Milei llegó a Santiago del Estero y encendió el local de La Libertad Avanza
18 de Octubre de 2025 | 12:18

Escuchar esta nota

En medio de aplausos y gritos de fervor, el presidente Javier Milei llegó al local partidario de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, donde mantendrá un encuentro con los candidatos locales Tomás Figueroa y Laura Godoy, postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados respectivamente.

Milei, querido, el pueblo está contigo” y “Libertad, libertad” fueron los cánticos que entonaron los militantes libertarios cuando el Presidente descendió del vehículo oficial que lo trasladó desde el aeropuerto hacia la sede partidaria.

Minutos después de las 11, el presidente Javier Milei y su hermana, Karina, ingresaron al primer piso de la sede de LLA, ubicada en 24 de septiembre 255. Al grito de “Presidente” y “Vamos la jefa”, los hermanos Milei fueron recibidos por el equipo de La Libertad Avanza en Santiago del Estero.

Durante la actividad, el jefe de Estado también estará acompañado por su hermana y presidenta de LLA a nivel nacional, Karina Milei, y por el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Allí compartirán un encuentro con los candidatos locales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico

VIDEO.- Tensión entre trapitos y Hells Angels en pleno centro de La Plata

Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo en Punta Lara

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%

Mensajes diarios y amenazas sexuales: la pesadilla de Soledad Largui, contada en primera persona
+ Leidas

"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico

VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos

VIDEO.-Nueva pelea entre trapitos, repartidores y los "Hells Angels" alteró la noche en La Plata

La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal

No lo para ni el “Dibu”: más tensión y el dólar, en llamas

Lucho cambia: probó con la vuelta del Pata y el hijo del Melli

El Pincha afina el equipo para recibir al Lobo
Últimas noticias de Política y Economía

No lo para ni el “Dibu”: más tensión y el dólar, en llamas

El FMI presiona para que acumulemos reservas

Kicillof con acto propio, ausencias y señales al PJ

El gobernador bonaerense y sus ministros presentes
Deportes
VIDEO. Verón habló en la Asamblea General Ordinaria de Estudiantes de La Plata
"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico
VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
El Pincha afina el equipo para recibir al Lobo
Lucho cambia: probó con la vuelta del Pata y el hijo del Melli
Policiales
VIDEO.-Nueva pelea entre trapitos, repartidores y los "Hells Angels" alteró la noche en La Plata
“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal
Quiso matar a su mamá y la atacó con un cuchillo
“Dame el celular ya o te quemo”: feroz robo cuando salía de su casa
Estaba por mudarse y le desvalijaron la vivienda
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
“Teacup”: cuando el terror invade el hogar
“Sombras chinas”: obsesión, traición y engaño en una telaraña digital
Britney Spears, furiosa por las acusaciones de su ex
“Mejor preparate”: La chicana de Wanda a Máxi López por “MasterChef”
Información General
A 80 años del mayor éxito del espionaje de la historia mundial
Tarjeta SUBE: ¿cuánto es el saldo negativo actual en Octubre de 2025? 
Cáncer de mama: falta información para prevenir
Los pobres, más expuestos al calentamiento
Transporte marítimo: aplazan una decisión clave

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla