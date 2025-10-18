Milei llegó a Santiago del Estero y encendió el local de La Libertad Avanza

VIDEO.-Nueva pelea entre trapitos, repartidores y los "Hells Angels" alteró la noche en La Plata
El Presidente, acompañado por su hermana Karina, fue recibido con un fervoroso cántico de “Milei, querido, el pueblo está contigo” por los militantes.
En medio de aplausos y gritos de fervor, el presidente Javier Milei llegó al local partidario de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, donde mantendrá un encuentro con los candidatos locales Tomás Figueroa y Laura Godoy, postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados respectivamente.
“Milei, querido, el pueblo está contigo” y “Libertad, libertad” fueron los cánticos que entonaron los militantes libertarios cuando el Presidente descendió del vehículo oficial que lo trasladó desde el aeropuerto hacia la sede partidaria.
Minutos después de las 11, el presidente Javier Milei y su hermana, Karina, ingresaron al primer piso de la sede de LLA, ubicada en 24 de septiembre 255. Al grito de “Presidente” y “Vamos la jefa”, los hermanos Milei fueron recibidos por el equipo de La Libertad Avanza en Santiago del Estero.
Durante la actividad, el jefe de Estado también estará acompañado por su hermana y presidenta de LLA a nivel nacional, Karina Milei, y por el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Allí compartirán un encuentro con los candidatos locales.
