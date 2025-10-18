La combi de la emboscada, armas en mano y motos de Hells Angels: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros
La combi de la emboscada, armas en mano y motos de Hells Angels: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros
El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU
VIDEO.- Se realizó la Asamblea General de Estudiantes: los números del balance
Fotos | Impactante choque en La Plata: un auto se estrelló contra un poste y de milagro no hubo una tragedia
VIDEO. Descontrol en Plaza Moreno por la caravana de motos: maniobras peligrosas, picadas y quejas de los vecinos
De la hermandad a la mafia: cómo los “Hells Angels” se convirtieron en un imperio criminal
Criminalidad sobre ruedas: los “Cuatro Grandes” del motociclismo fuera de la ley
Del León de UNO a dinosaurios: el artista de La Plata que convierte su taller en un reino animal
Cientos de estudiantes cerraron la Semana de la Salud Bucal en Plaza Moreno
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Periodista, locutor y la historia de amor con Mey Scápola: quien era Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan
Música, eventos, teatro y más: la agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Guns N’ Roses volvió a la Argentina con la nostalgia de los ’90 y la fuerza del presente
Juega Boca vs Belgrano, con homenaje en la previa y tres puntos necesarios: hora, formaciones y TV
Dos modelos de país en juego: Bolivia define su futuro político en un histórico balotaje presidencial
Milei llegó a Santiago del Estero y encendió el local de La Libertad Avanza
"Dólar manía": ahorristas compraron US$ 2.700 millones desde el "7 S"
Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
A 80 años del mayor éxito del espionaje de la historia mundial
Tarjeta SUBE: ¿cuánto es el saldo negativo actual en Octubre de 2025?
La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal
Verano en casa: acondicionar la pileta no baja de 230 mil pesos
“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Anoche, el Palacio Tomás A. Ducó se convirtió en una máquina del tiempo que mezcló pasado y presente. Guns N’ Roses volvió a tocar en Argentina y, más de tres décadas después de su primera visita, demostró que el romance con el público local sigue intacto.
El show, parte de la gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”, reunió a más de 40 mil personas que corearon cada tema con la misma pasión que en los años ’90. Desde el inicio con “Welcome to the Jungle” hasta el cierre con “Paradise City”, el setlist fue una celebración de clásicos y una reafirmación del poder escénico de Axl Rose, Slash y Duff McKagan.
Entre el mito y la vigencia
Con una performance sólida y un sonido ajustado, la banda repasó 27 canciones que atravesaron generaciones. “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” y “Don’t Cry” fueron algunos de los puntos más altos de una noche que combinó virtuosismo con emoción.
El trío histórico se mostró en gran forma, acompañado por Richard Fortus, Dizzy Reed, Melissa Reese e Isaac Carpenter —quien se ganó una ovación al aparecer con la camiseta argentina número 10.
“Gracias, Buenos Aires”, dijo Axl en español varias veces, entre sonrisas y guiños al público, que respondió con el clásico “olé olé olé olé…” de cancha.
Un show de redención
LE PUEDE INTERESAR
Periodista, locutor y la historia de amor con Mey Scápola: quien era Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan
Tras una visita en 2022 que dejó sensaciones dispares, la banda regresó con un sonido más potente y una puesta renovada. Las pantallas gigantes, el fuego y los visuales de estética retro acompañaron una presentación que, según muchos fans, fue “el mejor show de Guns en décadas”.
El recital también tuvo momentos de homenaje: “Sabbath Bloody Sabbath” sonó como tributo a Ozzy Osbourne, mientras que “Civil War” y “Knockin’ on Heaven’s Door” recordaron por qué Guns N’ Roses sigue siendo una de las bandas más emblemáticas del rock mundial.
Un amor que no envejece
A 33 años de aquel primer desembarco en el país, el vínculo entre los Guns y la Argentina sigue siendo uno de los más fuertes de su carrera. “Fue como volver a los ’90, pero con la energía del presente”, resumió una fan que los sigue desde 1992.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí