■ HOY
ÓPERA
La Traviata.- A las 20 en el Cine Teatro Victoria, Montevideo entre 12 y 13, ópera dramática de G. Verdi, a cargo de Lírica en Diagonal. Una producción con 40 artistas en escena entre cantantes solistas, orquesta y coro.
MÚSICA
Los Auténticos Decadentes.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115, en el marco de Noches Capitales.
Caras extrañas.- A las 19 en Atenas, 13 entre 58 y 59.
Jazz Cartoons 2.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.
Noche de rock nacional.- A las 21 en “G”, 71 entre 17 y 19, con Agustina Sarli y, como invitados, los holandeses Floor y Leo. Bossa y Jazz.
Sergio Federovich.- A las 20 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, presenta “La Música de las Ideas”.
Vivalto da Cámara.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, tercer concierto del 23° Festival de Primavera de Música de Cámara con la participación del dúo formado por Diana Gasparini (viola) y Gabriela Martínez (piano). El repertorio está compuesto por obras de Clara Schumann, Robert Schumann, Johannes Brahms, Georgina Perazzo y Elizabeth Maconchy.
Klezmer por la Vida y la Paz entre los Pueblos.- A las 20 en Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11. es un show artístico y gastronómico, donde los que asistentes van a disfrutar los ritmos, las melodías y los instrumentos de la música klezmer, un poco de humor del nuestro, apreciar la danza y bailar en ronda, mientras degustan las diferentes gastronomías de la colectividad.
José Araujo.- A las 19 en la Sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, sigue el Ciclo de Música de Cámara con un nuevo concierto a cargo del violoncellista José Araujo. Gratis con reserva.
Ricardo Parisi.- A las 21 en Rotary Club, 17 y 67, junto a Franco Pallota (tributo a Luis Miguel).
Gustavo Giordano.- A las 21 en 31 y 50, junto a Lara Ferreyra. Bailable.
Melodías para mamá con Sonia Godoy.- A las 21 en Camino Centenario y 503. Show de tangos, baladas y boleros.
Sinfónica Metallica.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53. Repertorio lleno de clásicos interpretado por 15 músicos en escena.
Homenaje a Jorge Alorsa.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28.
TEATRO
Por tu amor.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.
Fuerza profes.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, con Javier Guerrero.
La Leona, el amor de una madre nunca se rompe.- A las 21 en Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.
La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco, con dirección de Claudio Rodrigo.
El cumple.- A las 22 en la sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 5 y 7. Última función.
El robo, un policial metafísico.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con dirección y dramaturgia de Gerardo Fabris.
Amar a mares.- A las 20.30 en Teatro Abierto, 38 N 1265 entre 20 y 21, escrita y dirigida por Nina Rapp. Una obra que une la danza contemporánea con textos literarios, poéticos y música. Estreno.
Humorísimas.- A las 22 en 51 entre 18 y 19, transformismo y humor.
Contratiempo Compartido.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Marcos Casanova con dirección de Carlos Rapolla.
Bye Bye.- A las 21 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes.
Proyecto campamento.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, escrita por Paula Tomassoni y dirigida por Eduardo Spínola.
Chimbolero.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con autoría y dirección de Liliana Perdomo.
Vacío: impro teatral dirigida en vivo.- A las 21 en Área Chica,
Boulevard 83 nro 403 esquina 34, con dirección de Pollo Canevaro y Federico Aimetta. Las actrices y actores entran a escena sin saber a qué se enfrentan, al vacío. Actúan: Magdalena Perez Garate, Lucia Arreche, Vanina Ynfante, Martin Cavalitto, Verónica Cuenca, Lucas Lopisi y René Mantiñan.
Yuna soy yo.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Marcela Ferradás, basado en “Las Primas”, de Aurora Venturini. Dirección: Horacio Peña. Última función.
Un caso de inmigración.- A las 20 en El Galpón de Fierro, 71 y 15, de Raúl Filgueira a cargo del Teatro Ciudad Berisso.
Animarse.- A las 21 en Casa Azul, 3 y esquina 48, Villa Elisa, en el marco del ciclo de obras cortas. Dirección: Gustavo Leiva.
Vanakara.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.
Soy sola.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24.
INFANTILES
Her-Malos al ataque.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Artex100pre, con dirección de Nico Alonso.
DANZAS
Danzas del Mundo en el Círculo Trentino La Plata.- A las 19 en 18 entre 37 y 38, a cargo de grupos y colectividades. Gratis.
LITERARIAS
El coro en la ópera: un personaje fascinante.- A las 16.30 en la Sala Astor Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, Alberto Balzanelli presentará su libro en el que da cuenta de sus 40 años de experiencia como director de coros y orquestas de ópera.
ACTIVIDADES
Torneo de truco.- A las 20 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6.
Taller de percusión.- De 12 a 16 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6. Gratis.
Sábado en Meridiano V.- Desde las 15 con feria en el playón, muestra de fotos, teatro, música en vivo y más.
■ MAÑANA
MÚSICA
Camerata Académica del Teatro Argentino.- A las 18 en la sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Con la dirección de Bernardo Teruggi, se ejecutarán la Suite N° 2, en sol menor, Z. 661, de Henry Purcell; Concierto “Alla Rustica” en Sol mayor, RV151, de Antonio Vivaldi; “Fantasía elegante sobre un tema de ´La Cenerentola´ de Rossini” de Frédéric Chopin -arreglos de Alphonse Leduc y Jean Rémusat- (con la actuación como solista de flauta de Axel Huallpa), “Oblivion” de Astor Piazzolla (con la participación como solista de oboe de Amanda Mastronardi); Tema de “La lista de Schindler” de John Williams -arreglos de Oreste Chlopecki- (con la intervención como solista de violín de Federico Conzono); tango “La viruta” de Francisco Canaro -arreglos de Oreste Chlopecki- y “Juana Azurduy” de Ariel Ramírez -arreglos de Oreste Chlopecki-.
Concierto en la Peña de las Bellas Artes.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49n entre 12 y 13, se presenta el Cuarteto de cuerdas Ceibo, integrado por Malena Garnica y Mischa Escolar en violines, Leandro Castillo, viola y Candela Junco, vIoloncello. interpretarán de Anton Weber “Langsamer Satz” en Do menor y de Antonín Dvorak el Cuarteto nº 12 en Fa mayor, op.96. Entrada libre y gratuito.
TEATRO
Bye Bye.- A las 20 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes.
Héctor Rossi: Trasnoche paranormal.- A las 20 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.
Odisea intemporal rioplatense.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.
Obras cronopias.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Rodrigo Mauregui dirige a sus alumnos y presentan tres micro-obras: Panteras del 74, Confusión Amorosa y Viruela.
Ofidia, teatro animal.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 47, de Jonatán Márquez, con dirección de Víctor Hernando,
Oscarcito, cover mutante.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro.
Vacaman.- A las 19.30 en el Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.
Agosto 36, a las cinco de la tarde.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24.
Dancing Queen.- A las 17 y 20.30 en La Nonna, 3 esquina 47. a cargo de 5ta. Avenida, taller de montaje.
INFANTILES
Payaso Manotas.- A las 16 y 17.15 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44, circo y humor.
ACTIVIDADES
Domingo en Meridiano V.- Desde las 15 con feria, circo, música, clases y más.
