Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Espectáculos

Agenda

Agenda

“el cumple” se despide de la cartelera: hoy a las 20 en el pasaje será la última función

18 de Octubre de 2025 | 03:07
Edición impresa

■ HOY

ÓPERA

La Traviata.- A las 20 en el Cine Teatro Victoria, Montevideo entre 12 y 13, ópera dramática de G. Verdi, a cargo de Lírica en Diagonal. Una producción con 40 artistas en escena entre cantantes solistas, orquesta y coro.

LE PUEDE INTERESAR

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro

LE PUEDE INTERESAR

"Se fue la Chilindrina": María Antonieta de las Nieves y el anuncio que nadie quería escuchar

MÚSICA

Los Auténticos Decadentes.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115, en el marco de Noches Capitales.

Caras extrañas.- A las 19 en Atenas, 13 entre 58 y 59.

Jazz Cartoons 2.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Noche de rock nacional.- A las 21 en “G”, 71 entre 17 y 19, con Agustina Sarli y, como invitados, los holandeses Floor y Leo. Bossa y Jazz.

Sergio Federovich.- A las 20 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, presenta “La Música de las Ideas”.

Vivalto da Cámara.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, tercer concierto del 23° Festival de Primavera de Música de Cámara con la participación del dúo formado por Diana Gasparini (viola) y Gabriela Martínez (piano). El repertorio está compuesto por obras de Clara Schumann, Robert Schumann, Johannes Brahms, Georgina Perazzo y Elizabeth Maconchy.

Klezmer por la Vida y la Paz entre los Pueblos.- A las 20 en Teatro Ópera, 58 entre 10 y 11. es un show artístico y gastronómico, donde los que asistentes van a disfrutar los ritmos, las melodías y los instrumentos de la música klezmer, un poco de humor del nuestro, apreciar la danza y bailar en ronda, mientras degustan las diferentes gastronomías de la colectividad.

José Araujo.- A las 19 en la Sala Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, sigue el Ciclo de Música de Cámara con un nuevo concierto a cargo del violoncellista José Araujo. Gratis con reserva.

Ricardo Parisi.- A las 21 en Rotary Club, 17 y 67, junto a Franco Pallota (tributo a Luis Miguel).

Gustavo Giordano.- A las 21 en 31 y 50, junto a Lara Ferreyra. Bailable.

Melodías para mamá con Sonia Godoy.- A las 21 en Camino Centenario y 503. Show de tangos, baladas y boleros.

Sinfónica Metallica.- A las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53. Repertorio lleno de clásicos interpretado por 15 músicos en escena.

Homenaje a Jorge Alorsa.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28.

TEATRO

Por tu amor.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.

Fuerza profes.- A las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, con Javier Guerrero.

La Leona, el amor de una madre nunca se rompe.- A las 21 en Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco, con dirección de Claudio Rodrigo.

El cumple.- A las 22 en la sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 5 y 7. Última función.

El robo, un policial metafísico.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, con dirección y dramaturgia de Gerardo Fabris.

Amar a mares.- A las 20.30 en Teatro Abierto, 38 N 1265 entre 20 y 21, escrita y dirigida por Nina Rapp. Una obra que une la danza contemporánea con textos literarios, poéticos y música. Estreno.

Humorísimas.- A las 22 en 51 entre 18 y 19, transformismo y humor.

Contratiempo Compartido.- A las 21 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, de Marcos Casanova con dirección de Carlos Rapolla.

Bye Bye.- A las 21 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes.

Proyecto campamento.- A las 20.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, escrita por Paula Tomassoni y dirigida por Eduardo Spínola.

Chimbolero.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, con autoría y dirección de Liliana Perdomo.

Vacío: impro teatral dirigida en vivo.- A las 21 en Área Chica,

Boulevard 83 nro 403 esquina 34, con dirección de Pollo Canevaro y Federico Aimetta. Las actrices y actores entran a escena sin saber a qué se enfrentan, al vacío. Actúan: Magdalena Perez Garate, Lucia Arreche, Vanina Ynfante, Martin Cavalitto, Verónica Cuenca, Lucas Lopisi y René Mantiñan.

Yuna soy yo.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Marcela Ferradás, basado en “Las Primas”, de Aurora Venturini. Dirección: Horacio Peña. Última función.

Un caso de inmigración.- A las 20 en El Galpón de Fierro, 71 y 15, de Raúl Filgueira a cargo del Teatro Ciudad Berisso.

Animarse.- A las 21 en Casa Azul, 3 y esquina 48, Villa Elisa, en el marco del ciclo de obras cortas. Dirección: Gustavo Leiva.

Vanakara.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.

Soy sola.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

INFANTILES

Her-Malos al ataque.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Artex100pre, con dirección de Nico Alonso.

DANZAS

Danzas del Mundo en el Círculo Trentino La Plata.- A las 19 en 18 entre 37 y 38, a cargo de grupos y colectividades. Gratis.

LITERARIAS

El coro en la ópera: un personaje fascinante.- A las 16.30 en la Sala Astor Piazzolla del Argentino, 51 entre 9 y 10, Alberto Balzanelli presentará su libro en el que da cuenta de sus 40 años de experiencia como director de coros y orquestas de ópera.

ACTIVIDADES

Torneo de truco.- A las 20 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6.

Taller de percusión.- De 12 a 16 en Colibrí, diagonal 77 entre 5 y 6. Gratis.

Sábado en Meridiano V.- Desde las 15 con feria en el playón, muestra de fotos, teatro, música en vivo y más.

 

■ MAÑANA

MÚSICA

Camerata Académica del Teatro Argentino.- A las 18 en la sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. Con la dirección de Bernardo Teruggi, se ejecutarán la Suite N° 2, en sol menor, Z. 661, de Henry Purcell; Concierto “Alla Rustica” en Sol mayor, RV151, de Antonio Vivaldi; “Fantasía elegante sobre un tema de ´La Cenerentola´ de Rossini” de Frédéric Chopin -arreglos de Alphonse Leduc y Jean Rémusat- (con la actuación como solista de flauta de Axel Huallpa), “Oblivion” de Astor Piazzolla (con la participación como solista de oboe de Amanda Mastronardi); Tema de “La lista de Schindler” de John Williams -arreglos de Oreste Chlopecki- (con la intervención como solista de violín de Federico Conzono); tango “La viruta” de Francisco Canaro -arreglos de Oreste Chlopecki- y “Juana Azurduy” de Ariel Ramírez -arreglos de Oreste Chlopecki-.

Concierto en la Peña de las Bellas Artes.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49n entre 12 y 13, se presenta el Cuarteto de cuerdas Ceibo, integrado por Malena Garnica y Mischa Escolar en violines, Leandro Castillo, viola y Candela Junco, vIoloncello. interpretarán de Anton Weber “Langsamer Satz” en Do menor y de Antonín Dvorak el Cuarteto nº 12 en Fa mayor, op.96. Entrada libre y gratuito.

TEATRO

Bye Bye.- A las 20 en Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Gratis. Las entradas se retiran desde una hora antes.

Héctor Rossi: Trasnoche paranormal.- A las 20 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Odisea intemporal rioplatense.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.

Obras cronopias.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19. Rodrigo Mauregui dirige a sus alumnos y presentan tres micro-obras: Panteras del 74, Confusión Amorosa y Viruela.

Ofidia, teatro animal.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 47, de Jonatán Márquez, con dirección de Víctor Hernando,

Oscarcito, cover mutante.- A las 19.30 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Fabián Fernández Barreyro.

Vacaman.- A las 19.30 en el Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71.

Agosto 36, a las cinco de la tarde.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

Dancing Queen.- A las 17 y 20.30 en La Nonna, 3 esquina 47. a cargo de 5ta. Avenida, taller de montaje.

INFANTILES

Payaso Manotas.- A las 16 y 17.15 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44, circo y humor.

ACTIVIDADES

Domingo en Meridiano V.- Desde las 15 con feria, circo, música, clases y más.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

“el cumple” se despide de la cartelera: hoy a las 20 en el pasaje será la última función

sonia godoy

klezmer por la vida y por la paz

Vivalto da Cámara

Agenda

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico

VIDEO.- Tensión entre trapitos y Hells Angels en pleno centro de La Plata

Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo en Punta Lara

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%

Mensajes diarios y amenazas sexuales: la pesadilla de Soledad Largui, contada en primera persona
+ Leidas

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico

Milei llamó a elegir entre “civilización o barbarie”

VIDEO. Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre

“Es Bessent o Perón”, afirmó Cristina en un mensaje grabado

VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos

No lo para ni el “Dibu”: más tensión y el dólar, en llamas

Kicillof con acto propio, ausencias y señales al PJ

La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal
Últimas noticias de Espectáculos

“Teacup”: cuando el terror invade el hogar

“Sombras chinas”: obsesión, traición y engaño en una telaraña digital

Britney Spears, furiosa por las acusaciones de su ex

“Mejor preparate”: La chicana de Wanda a Máxi López por “MasterChef”
La Ciudad
VIDEO. Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre
VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos
La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal
Verano en casa: acondicionar la pileta no baja de 230 mil pesos
“Bochazo” en Medicina: estudiantes denuncian irregularidades en exámenes
Policiales
“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal
Quiso matar a su mamá y la atacó con un cuchillo
“Dame el celular ya o te quemo”: feroz robo cuando salía de su casa
Estaba por mudarse y le desvalijaron la vivienda
El drama de una familia de Tolosa por un escruche imagen
Información General
Cáncer de mama: falta información para prevenir
Los pobres, más expuestos al calentamiento
Transporte marítimo: aplazan una decisión clave
Los números de la suerte del sábado 18 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Dos pueblos de Argentina fueron elegidos por la ONU entre los mejores del mundo
Deportes
VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
El Pincha afina el equipo para recibir al Lobo
Lucho cambia: probó con la vuelta del Pata y el hijo del Melli
Juega Boca: homenaje en la previa y tres puntos necesarios
River enfrenta a la “T” para salir del mal momento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla