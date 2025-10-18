Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata
Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata
La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC
Fotos y video | Colorido banderazo de los hinchas del Lobo en Estancia Chica
Fotos | Plaza Moreno colmada con el festival "Brazilian Day"
El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU
VIDEO.- Se realizó la Asamblea General de Estudiantes: los números del balance
Fotos | Impactante choque en La Plata: un auto se estrelló contra un poste y de milagro no hubo una tragedia
VIDEO. Descontrol en Plaza Moreno por la caravana de motos: maniobras peligrosas, picadas y quejas de los vecinos
De la hermandad a la mafia: cómo los “Hells Angels” se convirtieron en un imperio criminal
Criminalidad sobre ruedas: los “Cuatro Grandes” del motociclismo fuera de la ley
Del León de UNO a dinosaurios: el artista de La Plata que convierte su taller en un reino animal
Cientos de estudiantes cerraron la Semana de la Salud Bucal en Plaza Moreno
¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Periodista, locutor y la historia de amor con Mey Scápola: quien era Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan
Música, eventos, teatro y más: la agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Guns N’ Roses volvió a la Argentina con la nostalgia de los ’90 y la fuerza del presente
Boca cae 2 a 1 ante Belgrano: emotivo homenaje a Miguel Russo
Dos modelos de país en juego: Bolivia define su futuro político en un histórico balotaje presidencial
Milei llegó a Santiago del Estero y encendió el local de La Libertad Avanza
"Dólar manía": ahorristas compraron US$ 2.700 millones desde el "7 S"
Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
A 80 años del mayor éxito del espionaje de la historia mundial
Tarjeta SUBE: ¿cuánto es el saldo negativo actual en Octubre de 2025?
La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal
Verano en casa: acondicionar la pileta no baja de 230 mil pesos
“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un estudio académico analizó la estructura y las actividades ilícitas de los principales clubes de motociclistas fuera de la ley: Hells Angels, Outlaws, Bandidos y Pagans
Escuchar esta nota
Lo que comenzó como una pasión por las motos se transformó, para algunos, en una forma de vida al margen de la ley. Mientras la mayoría de los clubes de motociclistas se agrupan por camaradería o afinidad, respetando las normas sociales, una minoría eligió otro camino: el del desafío abierto al sistema.
Los llamados clubes de motociclistas fuera de la ley (OMCs) surgieron en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos veteranos encontraron en la velocidad y la hermandad biker una nueva forma de pertenencia. Con el tiempo, ese espíritu se volvió más radical y dio lugar a los “bikers del 1%”, autoproclamados distintos del resto y orgullosamente ajenos a la legalidad.
Los “Cuatro Grandes”
Dentro de ese universo, hay cuatro nombres que despiertan respeto y temor: Hells Angels, Outlaws, Bandidos y Pagans. Estas organizaciones, conocidas como los “Cuatro Grandes”, fueron definidas por la criminología como los grupos más violentos, estructurados y persistentes del movimiento 1%.
Según el estudio, los Hells Angels son los más extendidos (ver aparte). Les siguen los Bandidos, con presencia en Europa y Oceanía; los Outlaws, que operan en América y Europa del Este; y los Pagans, más reservados, limitados a territorio estadounidense pero fuertemente ligados al crimen organizado.
En todos los casos, los investigadores hallaron una estructura jerárquica cerrada, códigos de lealtad estrictos y símbolos distintivos —los famosos parches de tres piezas— que identifican a cada grupo y su territorio.
LE PUEDE INTERESAR
A 80 años del mayor éxito del espionaje de la historia mundial
LE PUEDE INTERESAR
Tarjeta SUBE: ¿cuánto es el saldo negativo actual en Octubre de 2025?
Del compañerismo al crimen organizado
La investigación, realizada a partir de una búsqueda de noticias en LexisNexis, utilizó la tipología de criminalidad biker de Quinn y Koch para clasificar los delitos cometidos por estos clubes.
El resultado fue claro: los miembros de los Cuatro Grandes participan en una amplia gama de actividades ilícitas, encabezadas por el tráfico de drogas y armas, el lavado de dinero y los actos violentos planificados contra bandas rivales.
Desde la década del 60, las autoridades estadounidenses y europeas los consideran una amenaza pública. Muchos de sus capítulos operan como verdaderas mafias sobre ruedas, articuladas con otras redes delictivas. Los Pagans, por ejemplo, mantienen vínculos con la Mafia italiana y con la Hermandad Aria, una pandilla de supremacistas blancos que actúa en cárceles.
El estudio describe a los miembros de estas organizaciones como hombres blancos, fanáticos de las motocicletas Harley-Davidson o sus réplicas, con motores de al menos 750 cc.
El club es su vida: la prioridad absoluta, por encima de la familia o el trabajo. Muchos de ellos cometen delitos “por el bien del grupo”, en una lógica interna que combina lealtad, violencia y secretismo.
Las reglas son férreas y la traición se paga cara. Ser parte de una de estas bandas significa asumir una identidad colectiva en la que la frontera entre camaradería y crimen organizado se vuelve difusa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí