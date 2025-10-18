Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Criminalidad sobre ruedas: los “Cuatro Grandes” del motociclismo fuera de la ley

Un estudio académico analizó la estructura y las actividades ilícitas de los principales clubes de motociclistas fuera de la ley: Hells Angels, Outlaws, Bandidos y Pagans

Criminalidad sobre ruedas: los "Cuatro Grandes" del motociclismo fuera de la ley
18 de Octubre de 2025 | 18:07

Escuchar esta nota

Lo que comenzó como una pasión por las motos se transformó, para algunos, en una forma de vida al margen de la ley. Mientras la mayoría de los clubes de motociclistas se agrupan por camaradería o afinidad, respetando las normas sociales, una minoría eligió otro camino: el del desafío abierto al sistema.

Los llamados clubes de motociclistas fuera de la ley (OMCs) surgieron en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos veteranos encontraron en la velocidad y la hermandad biker una nueva forma de pertenencia. Con el tiempo, ese espíritu se volvió más radical y dio lugar a los “bikers del 1%”, autoproclamados distintos del resto y orgullosamente ajenos a la legalidad.

Los “Cuatro Grandes”

Dentro de ese universo, hay cuatro nombres que despiertan respeto y temor: Hells Angels, Outlaws, Bandidos y Pagans. Estas organizaciones, conocidas como los “Cuatro Grandes”, fueron definidas por la criminología como los grupos más violentos, estructurados y persistentes del movimiento 1%.

Según el estudio, los Hells Angels son los más extendidos (ver aparte). Les siguen los Bandidos, con presencia en Europa y Oceanía; los Outlaws, que operan en América y Europa del Este; y los Pagans, más reservados, limitados a territorio estadounidense pero fuertemente ligados al crimen organizado.

En todos los casos, los investigadores hallaron una estructura jerárquica cerrada, códigos de lealtad estrictos y símbolos distintivos —los famosos parches de tres piezas— que identifican a cada grupo y su territorio.

Del compañerismo al crimen organizado

La investigación, realizada a partir de una búsqueda de noticias en LexisNexis, utilizó la tipología de criminalidad biker de Quinn y Koch para clasificar los delitos cometidos por estos clubes.
El resultado fue claro: los miembros de los Cuatro Grandes participan en una amplia gama de actividades ilícitas, encabezadas por el tráfico de drogas y armas, el lavado de dinero y los actos violentos planificados contra bandas rivales.

Desde la década del 60, las autoridades estadounidenses y europeas los consideran una amenaza pública. Muchos de sus capítulos operan como verdaderas mafias sobre ruedas, articuladas con otras redes delictivas. Los Pagans, por ejemplo, mantienen vínculos con la Mafia italiana y con la Hermandad Aria, una pandilla de supremacistas blancos que actúa en cárceles.

El estudio describe a los miembros de estas organizaciones como hombres blancos, fanáticos de las motocicletas Harley-Davidson o sus réplicas, con motores de al menos 750 cc.

El club es su vida: la prioridad absoluta, por encima de la familia o el trabajo. Muchos de ellos cometen delitos “por el bien del grupo”, en una lógica interna que combina lealtad, violencia y secretismo.

Las reglas son férreas y la traición se paga cara. Ser parte de una de estas bandas significa asumir una identidad colectiva en la que la frontera entre camaradería y crimen organizado se vuelve difusa.

