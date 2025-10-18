Tremendo choque en La Plata: un auto se estrelló contra un poste y quedó destruido

Un impresionante accidente ocurrió este sábado al mediodía en la zona de 467 y 131, en el límite de City Bell y Gorina, cuando un auto perdió el control y se estrelló violentamente contra un poste de luz. El impacto fue tan fuerte que el vehículo quedó completamente destruido y los cables colgando sobre la calzada, generando alarma entre los vecinos.

Según testigos, el conductor circulaba a alta velocidad cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el dominio del rodado, subió a la vereda y terminó incrustado de lleno contra la estructura de cemento. La parte delantera del auto quedó destrozada y uno de los postes se partió al medio por la violencia del choque.

“Se escuchó una explosión tremenda y salimos todos corriendo pensando que había explotado algo”, contó una vecina del lugar que presenció el accidente. En minutos, varios frentistas se acercaron para asistir al conductor, mientras daban aviso al 911 y a la empresa de energía por el riesgo de los cables sueltos.

Al lugar acudieron rápidamente bomberos, personal policial y emergencias médicas, que trabajaron para controlar la situación y evitar un posible incendio por el contacto de los cables con el vehículo. El tránsito en la zona estuvo interrumpido por varios minutos debido a la peligrosidad del escenario.

Fuentes policiales informaron que el conductor sufrió heridas leves y fue trasladado al hospital para su atención, aunque por el estado en que quedó el rodado, el desenlace podría haber sido mucho peor. La estructura eléctrica también resultó gravemente dañada, por lo que técnicos de Edelap debieron intervenir para cortar el suministro y realizar reparaciones.

El accidente generó conmoción entre los vecinos, que reclamaron mayor control de velocidad en esa zona donde —aseguran— “los autos pasan como si fuera una autopista”. Las imágenes del vehículo destruido y el poste caído reflejan la magnitud del impacto que pudo haber terminado en tragedia.