Juega Boca: homenaje en la previa y tres puntos necesarios

Se realizará un emotivo reconocimiento a Miguel Ángel Russo, a una semana de su fallecimiento. Luego el equipo que va a dirigir Claudio Úbeda irá por un triunfo para ser puntero de la zona A

Leandro Paredes volverá a ser el líder del equipo / Prensa Boca

18 de Octubre de 2025 | 03:32
Boca recibirá esta tarde a Belgrano de Córdoba, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura, en busca de un triunfo que le permita escalar a la primera posición en la Zona A y será el primer partido del Xeneize desde el fallecimiento del histórico director técnico Miguel Ángel Russo.

El encuentro, que está programado para las 18, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, se podrá ver a través de ESPN Premium, mientras el árbitro será Pablo Dóvalo y en el VAR estará Fernando Espinoza.

El Xeneize llega golpeado a este encuentro, luego de lo que fue el fallecimiento de su director técnico Miguel Ángel Russo, quien había iniciado su tercer ciclo en la institución a mediados de este año, que se dio el miércoles pasado tras una larga lucha contra el cáncer. Su lugar en el banco de suplentes será ocupado por Claudio Úbeda, su ayudante de campo.

Debido al fallecimiento de su entrenador, Boca no jugó el fin de semana pasado, por lo que tiene un partido menos. Pese a esta situación, podría terminar la fecha en la primera posición en caso de conseguir un triunfo y que se de cierta combinación de resultados.

Boca también se encuentra muy bien en la tabla anual, ya que marcha en la segunda posición con 50 puntos, a seis del líder que es Rosario Central, y está ubicado en puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2026.

Sin dudas que el partido de hoy marcará un quiebre y un punto inflexión. Hay que ver cómo efectó anímicamente a los jugadores que buscarán cerrar el año con un título que se les negó el año pasado my principalmente con la clasificación a la Copa Libertadores, suceso que no puede conseguir desde hace dos años y es el Talón de Aquiles de Juan Román Riquelme.

El equipo para hoy será la base del que viene jugando con buenos resultados en el torneo Clausura.

Belgrano, por su parte, marcha 10° en la Zona A con 15 unidades, por lo que se mantiene expectante y muy cerca de los líderes, ya que está todo muy apretado en la tabla de posiciones.

Los dirigidos Ricardo Zielinski acumulan cinco partidos sin perder en el torneo local, pero empataron cuatro de ellos.

El conjunto cordobés también se mantiene en la lucha en la Copa Argentina, ya que está en las semifinales, instancia en la que se cruzará con Argentinos Juniors. Este parece ser el único objetivo que importa en barrio Alberdi en esta temporada, mucho más que la suerte en el torneo.

 

Russo estará presente en la Bombonera
