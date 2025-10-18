Nueva pelea entre trapitos, repartidores y los "Hells Angels" alteró la noche en La Plata
Nueva pelea entre trapitos, repartidores y los "Hells Angels" alteró la noche en La Plata
VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal
Descontrol en Plaza Moreno por la caravana de motos: maniobras peligrosas, picadas y quejas de los vecinos
Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Verano en casa: acondicionar la pileta no baja de 230 mil pesos
“Torturaban y filmaban”: el triple crimen pasa a la Justicia Federal
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos
Los números del sábado 18 de octubre del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
El Gobierno quiere una reforma laboral con subas por productividad
Gobernadores aliados pidieron acompañar al Gobierno nacional
Cuenta DNI del Banco Provincia: sábado de descuento en un supermercado de La Plata
VIDEO. Expectativas en ventas del comercio platense: restoranes, informática e indumentaria optimistas por el Día de la Madre
“Bochazo” en Medicina: estudiantes denuncian irregularidades en exámenes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Durante la madrugada de este sábado, una multitudinaria caravana de motos irrumpió en las calles del centro platense y generó preocupación entre los vecinos. Según pudo registrar un testigo, el grupo pasó por Plaza Moreno realizando maniobras peligrosas, con explosiones de escapes, “willy” y corridas a alta velocidad.
El ruido ensordecedor de los motores y las aceleradas alteró la tranquilidad de la madrugada en una de las zonas más concurridas de la ciudad. Muchos vecinos salieron a los balcones para filmar lo que ocurría y, al mismo tiempo, expresar su enojo por la falta de controles.
“Eran más de cincuenta motos, algunas sin patente. Pasaron haciendo explosiones como si fueran fuegos artificiales. Los chicos gritaban, aceleraban, y nadie los paraba”, relató Marta, una vecina que vive a pocos metros de la Catedral. “Llamamos al 911, pero nunca llegó ningún patrullero”, agregó con indignación.
De acuerdo con los testimonios, la caravana habría partido desde la zona de Plaza San Martín y luego recorrió diferentes calles céntricas hasta llegar a Plaza Moreno, donde se concentraron por algunos minutos antes de continuar hacia el Paseo del Bosque. En redes sociales circularon videos que muestran maniobras riesgosas en medio del tránsito.
Los vecinos coincidieron en que este tipo de eventos se repite cada fin de semana y pidieron más presencia policial. “No se puede dormir. Ponen en riesgo su vida y la de los demás. Algún día va a pasar una tragedia”, señaló otro residente del casco urbano.
La situación se suma a otros episodios recientes de picadas y reuniones de motoqueros en distintos puntos de la ciudad, lo que reaviva el debate sobre la necesidad de controles más estrictos, especialmente durante las noches de viernes y sábado.
Por el momento, desde la Municipalidad y la Policía no hubo un comunicado oficial, aunque trascendió que se evalúan operativos de tránsito y alcoholemia en los principales accesos al centro para evitar nuevas caravanas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí