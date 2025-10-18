Descontrol en Plaza Moreno por la caravana de motos: maniobras peligrosas, picadas y quejas de los vecinos

Durante la madrugada de este sábado, una multitudinaria caravana de motos irrumpió en las calles del centro platense y generó preocupación entre los vecinos. Según pudo registrar un testigo, el grupo pasó por Plaza Moreno realizando maniobras peligrosas, con explosiones de escapes, “willy” y corridas a alta velocidad.

El ruido ensordecedor de los motores y las aceleradas alteró la tranquilidad de la madrugada en una de las zonas más concurridas de la ciudad. Muchos vecinos salieron a los balcones para filmar lo que ocurría y, al mismo tiempo, expresar su enojo por la falta de controles.

“Eran más de cincuenta motos, algunas sin patente. Pasaron haciendo explosiones como si fueran fuegos artificiales. Los chicos gritaban, aceleraban, y nadie los paraba”, relató Marta, una vecina que vive a pocos metros de la Catedral. “Llamamos al 911, pero nunca llegó ningún patrullero”, agregó con indignación.

De acuerdo con los testimonios, la caravana habría partido desde la zona de Plaza San Martín y luego recorrió diferentes calles céntricas hasta llegar a Plaza Moreno, donde se concentraron por algunos minutos antes de continuar hacia el Paseo del Bosque. En redes sociales circularon videos que muestran maniobras riesgosas en medio del tránsito.

Los vecinos coincidieron en que este tipo de eventos se repite cada fin de semana y pidieron más presencia policial. “No se puede dormir. Ponen en riesgo su vida y la de los demás. Algún día va a pasar una tragedia”, señaló otro residente del casco urbano.

La situación se suma a otros episodios recientes de picadas y reuniones de motoqueros en distintos puntos de la ciudad, lo que reaviva el debate sobre la necesidad de controles más estrictos, especialmente durante las noches de viernes y sábado.

Por el momento, desde la Municipalidad y la Policía no hubo un comunicado oficial, aunque trascendió que se evalúan operativos de tránsito y alcoholemia en los principales accesos al centro para evitar nuevas caravanas.