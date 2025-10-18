VIDEO.-Nueva pelea entre trapitos, repartidores y los "Hells Angels" alteró la noche en La Plata
El periodista Mariano Castro, hermano gemelo del recordado conductor Juan Castro, falleció este viernes a los 54 años, como consecuencia de una grave enfermedad.
La triste noticia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales: “Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD”, escribió el conductor de LAM en su cuenta de X, generando una ola de mensajes de sorpresa y tristeza entre los usuarios.
Mariano Castro padecía cáncer de pulmón con metástasis, una enfermedad que él mismo le había confirmado a De Brito en 2020. A pesar de su delicado estado de salud y de su vínculo con el periodismo, siempre eligió mantener un perfil bajo, alejado de la exposición mediática que caracterizó la carrera de su hermano, quien murió trágicamente en marzo de 2004, tras caer de un balcón.
En el ámbito personal, Mariano estuvo en pareja con la actriz Mercedes Scapola, hija de Mercedes Morán.
A lo largo de casi diez años, la actriz y el conductor vivieron un vínculo caracterizado por la privacidad y la tranquilidad, lejos del foco mediático. Su relación se inició a mediados del 2010 y se afianzó con la llegada de su hijo León en 2013. Para ambos, la familia se convirtió en un refugio seguro y un espacio de apoyo mutuo, especialmente frente a las exigencias y presiones de sus carreras profesionales.
A lo largo de los años que compartieron, Scápola mantuvo siempre un perfil bajo y evitó revelar detalles de su relación, incluso después de convertirse en madre. “No me interesa hablar de mi vida privada”, aseguró en varias ocasiones, lo que reafirmó su intención de proteger ese ámbito personal y familiar. En diálogo con LA NACION, en julio de este año, la actriz explicó: “No oculto ni muestro. Nunca me interesó hacer notas sobre esos aspectos, ni siquiera cuando estuve junto al papá de León, que generaba mucho interés por quién había sido su hermano”.
