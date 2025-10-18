Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Dólar manía": ahorristas compraron US$ 2.700 millones desde el "7 S"

"Dólar manía": ahorristas compraron US$ 2.700 millones desde el "7 S"
18 de Octubre de 2025 | 16:05

Escuchar esta nota

 

Por Leandro Gabin

La dolarización de los argentinos viene creciendo a pesar de que aparezca Scott Bessent y suelte dólares. Los ahorristas corren una carrera que piensan que van a ganar: comprar divisas hoy a un precio más barato que mañana. Así, desde el primer traspié electoral, o sea, el 7 de septiembre, cuando el oficialismo fue vapuleado por el kirchnerismo, los argentinos reventaron el hambanking.

El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU

Milei llegó a Santiago del Estero y encendió el local de La Libertad Avanza

Según cálculos del economista Amilcar Collante, de Profit Consultores, desde la elección en la provincia de Buenos Aires los depósitos en dólares crecieron en US$ 2.700 millones. De esta manera, el stock es de casi US$ 35.000 millones, récord en la gestión de Milei. 

Es la vieja historia de la Argentina. Entre abril de 2025 y agosto de 2025 (último dato disponible), el rubro Formación de Activos Externos Netos por residentes del balance cambiario promedió compras netas de billetes y monedas por US$ 3.600 millones mensuales.


"Su aplicación, en parte, fueron depósitos en bancos locales, utilización para atender gastos en el exterior o también atesoramiento en divisas. Los depósitos en US$ de los bancos locales aumentaron en US$ 3.400 millones en ese período", dice la consultora Quantum Finanzas, de Daniel Marx. 

Según cálculos de Aurum Valores, en el acumulado de este año los argentinos ya se llevaron US$ 17.756 millones. Muy cerca de los US$ 20.177 millones acumulados a octubre de 2019 (los últimos seis meses hasta ese mes) y los US$ 18.157 millones a agosto de 2018 (también, acumulados los últimos seis meses hasta el período).

La persistencia de la dolarización

La dolarización persiste a pesar de las súper tasas en pesos. La tasa para plazo fijos minoristas está en 55% TNA pero la efectiva anual (capitalizando los intereses) está en 73%. La que pagan los bancos por depósitos mayoristas (más de 1.000 millones de pesos) llega al 66% nominal y 89% efectiva.

Esto, obviamente, golpea a tasas que cobran los bancos por los préstamos de corto plazo. Los adelantos en cuenta corriente (el crédito más básico que usan las empresas para cubrir pagos de corto plazo como sueldos, proveedores e impuestos) saltaron al 190% TNA. Estaban en el 45% TNA a comienzos de octubre y esto refleja la fuerte tensión por iliquidez en el mercado de pesos de los últimos días.

 

